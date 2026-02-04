HARhXEDW4AAYEI1

N'Golo Kanté à Fenerbahçe, c'est officiel

Mercato04 févr. , 7:00
parClaude Dautel
Comme cela avait été révélé mardi soir, N'Golo Kanté a finalement été transféré à Fenerbahçe après une médiation de la FIFA. Dans un premier temps, son ancien club, Al-Ittihad avait pris trop de temps dans des démarches administratives et le départ du champion du monde 2018 avait échoué. Mais, le club turc a plaidé sa cause et la FIFA a finalement validé le transfert, Fenerbahçe officialisant ce renfort de prestige dans la nuit. A 34 ans, le milieu de terrain français s'offre un nouveau challenge.
