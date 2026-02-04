ICONSPORT_289630_0151

Rennes : Riolo annonce le départ d'Habib Beye

Rennes04 févr. , 9:20
parNathan Hanini
0
Le Stade Rennais s’est lourdement incliné ce mardi soir en Coupe de France face à l’Olympique de Marseille. Dans un match sans éclat, les Bretons ont pris l’eau confirmant un début d’année 2026 difficile. Habib Beye semble de nouveau sur la sellette l’été prochain.
C’est un quatrième match consécutif sans victoire pour le Stade Rennais toutes compétitions confondues ce mardi soir. Les hommes d’Habib Beye se sont inclinés du côté du Vélodrome face à l’Olympique de Marseille ce mardi soir en huitième de finale de Coupe de France. Après la lourde défaite à Monaco samedi dernier (4-0), le Stade Rennais enchaîne un nouveau revers face à l’OM.

Rennes n’avance plus

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo affirme que Habib Beye ne sera plus l'entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine. « Je pense que Rennes, c'est terminé. Le message envoyé avec ce mercato, c’est que c’est fini. Ils ne seront pas européens et Habib Beye devra prolonger sa carrière ailleurs. C’est le contrat, s’ils ne sont pas européens, il partira. Rennes, j'acte que ce club est fini en termes d’ambition, ça ne les intéresse plus et ils veulent nous faire croire que, mais j’en ai marre de croire à ces histoire-là. Les joueurs sont venus faire quoi ce soir ? Marseille a joué en chaussons », note-t-il. L’ancien entraîneur du Red Star se doit de se qualifier en Coupe d’Europe pour poursuivre son aventure du côté de la Bretagne. Les Bretons sont cependant toujours dans le coup en Ligue 1. Sixième du championnat après 20 journées, le vainqueur de la Coupe de France 2019 compte un point de retard sur Lille et huit sur le podium. Le calendrier des prochaines semaines s’annonce cependant complexe avec un déplacement à Lens et une réception du PSG. Habib Beye est désormais dans l’obligation de prendre des points pour conserver certaines ambitions en championnat.
0
Derniers commentaires

PSG : Des demandes « délirantes », Dembélé fait scandale

Si c'est vrai ce que vous écrivez , Dembelé peut partir cet été contre un bon chèque ( sachant qu'il est arrivé au PSG gratuitement et merci pour tout ❤️❤️❤️

PSG : Jérôme Alonzo trahit Lucas Chevalier

Je plaçais beaucoup d'espoir en chavalier après la saison de donnaruma, mais force est de constater que Safonov a gagné le duel alors même qu'il était désavantagé avec la titularisation pendant 4 mois de suite de chevalier

OL : Les Bad Gones dégoûtés

"Tout le monde", tu veux dire les parisiens éliminés au tour précédent?

OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »

Sans son casier judiciaire il serait dans un club anglais, c'est une anomalie qu'il soit à l'OM mais tant mieux pour le club qui en profite, il est très fort dans cet effectif

OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds

Il met l'Espagne à ses pieds qui ne marquent toujours pas cela dit. 3 matchs, 0 but.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

