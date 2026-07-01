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L'ASSE officialise sa première recrue estivale

ASSE01 juil. , 17:34
parCorentin Facy
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L’ASSE a officialisé comme attendu la signature de Sohaib Naïr, solide défenseur de 24 ans, en provenance de l’EA Guingamp.
« Sohaib est un joueur suivi par le club depuis plusieurs mois. C'est un profil intéressant grâce à sa connaissance de la Ligue 2 BKT, mais aussi sa personnalité qui va nous aider à créer un collectif. Il a connu la difficulté dans sa carrière et c'est quelque chose qui nous plaît, car les joueurs comme lui développent une force de caractère différente. Je lui souhaite de bien s'acclimater pour performer et nous aider à atteindre nos objectifs collectifs » a commenté sur le site officiel des Verts le directeur sportif Loïc Perrin.
Le nouveau défenseur de l’ASSE s’est de son côté félicité de rejoindre un club aussi prestigieux que Saint-Etienne à une étape importante de sa carrière. « L'ASSE est un club mythique que je suis très fier de rejoindre. Je n'ai jamais eu la chance de jouer à Geoffroy-Guichard, j'ai désormais hâte de découvrir ce stade et ce Peuple Vert dans la peau d'un Stéphanois, entouré de nouveaux coéquipiers que je suis impatient de rencontrer » a fait savoir Sohaib Naïr, première recrue estivale de l’AS Saint-Etienne.
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Derniers commentaires

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

si rémi pense ca, c'est donc que ca se fera pas ! Vu que tu te trompes systématiquement, faut faire tout le contraire de ce que tu affirmes lol

PSG : Paris refuse une offre ridicule pour Chevalier

Je suis d'avis de lui laisser une chance (jurisprudence Raï) ne l enterrons pas trop vite. Meilleur exemple récent : Donnaruma. Perso je veux y croire encore 🙏 le mec peut pas être un tel monstre à Lille à choquer tout le monde et devenir une merguez. Il va démarrer cette saison avec moins de pression et comme #2 donc pk pas une belle surprise 🙏

OL : Michele Kang fait une promesse aux supporters

Merci Queen Kang

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on peut donc parier sur un autre résultat vu que le rigolo qui se trompe tjr prédit ca :)

Olise ouvre la porte à un départ du Bayern Munich

Je suis tout à fait d'accord. Mais en fait... je pense que c'est un joueur qui manque à toutes les équipes. ^^

Olise Ouvre La Porte A Un Depart Du Bayern Munich

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