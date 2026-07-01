L'ASSE officialise sa première recrue estivale

L’ASSE a officialisé comme attendu la signature de Sohaib Naïr, solide défenseur de 24 ans, en provenance de l’EA Guingamp.

« Sohaib est un joueur suivi par le club depuis plusieurs mois. C'est un profil intéressant grâce à sa connaissance de la Ligue 2 BKT, mais aussi sa personnalité qui va nous aider à créer un collectif. Il a connu la difficulté dans sa carrière et c'est quelque chose qui nous plaît, car les joueurs comme lui développent une force de caractère différente. Je lui souhaite de bien s'acclimater pour performer et nous aider à atteindre nos objectifs collectifs » a commenté sur le site officiel des Verts le directeur sportif Loïc Perrin. a commenté sur le site officiel des Verts le directeur sportif Loïc Perrin.

Le nouveau défenseur de l’ASSE s’est de son côté félicité de rejoindre un club aussi prestigieux que Saint-Etienne à une étape importante de sa carrière. « L'ASSE est un club mythique que je suis très fier de rejoindre. Je n'ai jamais eu la chance de jouer à Geoffroy-Guichard, j'ai désormais hâte de découvrir ce stade et ce Peuple Vert dans la peau d'un Stéphanois, entouré de nouveaux coéquipiers que je suis impatient de rencontrer » a fait savoir Sohaib Naïr, première recrue estivale de l’AS Saint-Etienne.