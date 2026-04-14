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Antoine Sekongo

L'ASSE fonce sur un autre crack de Ligue 2

ASSE14 avr. , 17:00
parHadrien Rivayrand
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L’AS Saint-Étienne veut plus que jamais retrouver la Ligue 1. Si les Verts valident leur promotion, ils auront ensuite de belles ambitions sur le mercato. Un nouveau joueur de Dunkerque intéresse d’ailleurs le club du Forez.
L’ASSE affiche de grosses ambitions en cette fin de saison et souhaite plus que jamais valider son ticket pour la Ligue 1. En fonction des résultats à venir, une stratégie sera définie sur le marché des transferts estival. Le club stéphanois dispose de moyens importants et pourrait décider de frapper fort.
Mais la volonté est aussi de miser sur des joueurs encore en phase de progression. L’AS Saint-Étienne a croisé cette saison le club de Dunkerque, et plusieurs éléments de l’effectif nordiste intéressent les dirigeants des Verts.

Saint-Étienne surveille Dunkerque et cible un nouveau profil

Selon les informations de Jeunes Footeux, Antoine Sekongo est en effet dans les petits papiers de l’AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain s’impose progressivement en Ligue 2 depuis le début de la saison. Le Malien a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Sa polyvalence au milieu de terrain constitue l’une de ses principales forces.
L’AS Saint-Étienne sait que Dunkerque aura du mal à retenir Antoine Sekongo en cas de belle offre. Pour l’instant estimé à environ 3 millions d’euros, son prix pourrait toutefois être revu à la hausse. Sekongo coche plusieurs cases pour la direction stéphanoise. Au vu de la concurrence sur le dossier, les Verts devront agir rapidement s’ils veulent avoir une chance de conclure l’opération.

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À noter qu’en plus du joueur malien, l’AS Saint-Étienne s’intéresse également à un autre joueur de l’USL Dunkerque, Enzo Bardeli.
En attendant d’en savoir plus sur ces potentielles arrivées, les hommes de Philippe Montanier devront terminer la saison du mieux possible pour valider leur montée. Deuxième de Ligue 2, Saint-Étienne n’est plus qu’à un point du leader, l’ESTAC.
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2014 : Chelsea, 2017 : Barça, 2019 : Manchester United. Et encore... je ne parle pas de la désillusion à Madrid en 2022 lorsque le PSG avait remporté le match allez à Paris par 1 à 0 (but de Mbappé). ^^

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L'OL devrait passer ce match sans trop de problèmes👍

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De quoi tu parles ? La seule remontada c est celle face au Barça ... Et puis culotté de l ouvrir quand tu as une defaite 5/4 alors que ton equipe menait de 4 buts à 10 min de la fin pour au final en prendre 5 dont 2 lors des deux dernières minutes du match face a United !!!

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Peu importe l'arbitre du match... de toute façon... tous les arbitres se chient dessus lorsqu'ils arbitrent le QSG. Nasser à toujours un geste sympathique envers les hommes en noir. ^^

L'OL est en vente, l'incroyable annonce !

Tu aurais pu mettre des guillemets pour ce texte. ^^ Un texte que tu devrais revoir d'ailleurs. Qui en est l'auteur que je me marre ? ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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