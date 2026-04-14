L'ASSE fonce sur un autre crack de Ligue 2

L’AS Saint-Étienne veut plus que jamais retrouver la Ligue 1. Si les Verts valident leur promotion, ils auront ensuite de belles ambitions sur le mercato. Un nouveau joueur de Dunkerque intéresse d’ailleurs le club du Forez.

L’ ASSE affiche de grosses ambitions en cette fin de saison et souhaite plus que jamais valider son ticket pour la Ligue 1. En fonction des résultats à venir, une stratégie sera définie sur le marché des transferts estival. Le club stéphanois dispose de moyens importants et pourrait décider de frapper fort.

Mais la volonté est aussi de miser sur des joueurs encore en phase de progression. L’AS Saint-Étienne a croisé cette saison le club de Dunkerque, et plusieurs éléments de l’effectif nordiste intéressent les dirigeants des Verts.

Saint-Étienne surveille Dunkerque et cible un nouveau profil

Selon les informations de Jeunes Footeux, Antoine Sekongo est en effet dans les petits papiers de l’AS Saint-Étienne. Le milieu de terrain s’impose progressivement en Ligue 2 depuis le début de la saison. Le Malien a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Sa polyvalence au milieu de terrain constitue l’une de ses principales forces.

L’AS Saint-Étienne sait que Dunkerque aura du mal à retenir Antoine Sekongo en cas de belle offre. Pour l’instant estimé à environ 3 millions d’euros, son prix pourrait toutefois être revu à la hausse. Sekongo coche plusieurs cases pour la direction stéphanoise. Au vu de la concurrence sur le dossier, les Verts devront agir rapidement s’ils veulent avoir une chance de conclure l’opération.

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À noter qu’en plus du joueur malien, l’AS Saint-Étienne s’intéresse également à un autre joueur de l’USL Dunkerque, Enzo Bardeli.

En attendant d’en savoir plus sur ces potentielles arrivées, les hommes de Philippe Montanier devront terminer la saison du mieux possible pour valider leur montée. Deuxième de Ligue 2, Saint-Étienne n’est plus qu’à un point du leader, l’ESTAC.