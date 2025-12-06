officiel disasi prete a aston villa iconsport 250018 0112 387942

L’OL hésite pour Disasi, le vestiaire a tranché

OL06 déc. , 17:30
parEric Bethsy
Pour compenser les départs de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata à la CAN, l’Olympique Lyonnais pense à conclure le prêt d’Axel Disasi. La forme du défenseur central de Chelsea suscite des doutes en interne. Mais dans le vestiaire des Gones, la piste menant à l’international tricolore est déjà validée.
Malgré ses contraintes financières, l’Olympique Lyonnais reste ambitieux sur le marché des transferts. Le club rhodanien tente d’obtenir les prêts de joueurs appartenant à de grosses écuries européennes. On sait que l’attaquant du Real Madrid Endrick a choisi l’équipe de Paulo Fonseca pour se relancer en deuxième partie de saison. Le Brésilien espère augmenter son temps de jeu et convaincre le sélectionneur Carlo Ancelotti de le rappeler pour disputer la Coupe du monde 2026.

A priori, l’objectif sera inaccessible pour Axel Disasi. Mais le défenseur central de Chelsea n’est pas non plus insensible à l’intérêt de l’Olympique Lyonnais. Vendredi soir, le site de L’Equipe révélait une approche rhodanienne vers le Français. La piste ne fait pourtant pas l’unanimité en interne. Ecarté par le manager Enzo Maresca, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’a pas disputé un seul match cette saison avec l’équipe première des Blues. Axel Disasi a même été aperçu en difficulté avec la réserve londonienne.
Pas sûr que le roc formé au Paris FC soit opérationnel alors que l’Olympique Lyonnais a besoin d’un renfort immédiat pour compenser les départs de Moussa Niakhaté et de l’Angolais Clinton Mata à la CAN. Mais pendant que la direction hésite, l’international sénégalais conseille à ses supérieurs de foncer. « Si Axel Disasi venait à venir, on serait très contents parce que c'est un joueur de qualité, a approuvé Moussa Niakhaté sur la chaîne L’Equipe. Certes, il n'a pas de temps de jeu en ce moment. Mais on n'oublie pas ses premiers mois à Chelsea, ils étaient très bons, comme à l'époque où il était à Monaco et à Reims. Tout joueur de qualité est le bienvenu à l'Olympique Lyonnais. » Le message est passé.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

