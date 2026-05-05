L'ASSE a une chance sur deux de sortir le champagne

Défait pour la troisième fois consécutive dans le sprint final de la montée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a vu ses chances de finir dauphin de Troyes se réduire. Selon les dernières estimations, les Verts ont malgré tout encore des raisons d'y croire.

La dernière journée de Ligue 2 s'annonce particulièrement alléchante, à n'en pas douter. Pour les observateurs neutres, il y aura de quoi s'amuser lors du prochain multiplex. A l'inverse, les supporters de certains clubs qui ont encore des choses importantes à jouer vont frissonner jusqu'au bout. C'est notamment le cas de l' AS Saint-Etienne qui, après avoir enchaîné trois défaites consécutives lors des trois dernières journées, a vu Le Mans lui passer devant dans la course à la montée directe.

Troyes étant déjà assuré d'être champion, il ne reste plus que la place de dauphin pour espérer une montée sans barrages. Et à une journée de la fin de la saison, Sainté a logiquement vu ses chances se réduire, bien qu'elles soient encore assez importantes.

L'ASSE peut encore y croire

En effet, à en croire les données statistiques de Football Meets Data, l'ASSE a encore 31,5% de chances de terminer deuxième du classement en Ligue 2, synonyme de montée immédiate dans l'élite. Une valeur qui être modulable, puisqu'elle pourrait monter à 48,1% de chances en cas de victoire face à Amiens (sans prendre en compte le résultat du Mans, donc). En cas de défaite, attention à la chute libre puisque les hommes de Philippe Montanier auront 75% de chances de perdre la 3e place et donc de disputer un match de barrage supplémentaire.

Si les probabilités ne sont pas totalement rassurantes, les supporters des Verts peuvent encore se rassurer en se rappelant que si Le Mans avait réussi à battre Reims lors de la journée précédente, le club de la Sarthe aurait déjà validé sa deuxième place. Dans le football, tout peut arriver jusqu'à la dernière minute.