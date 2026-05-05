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Philippe Montanier

L'ASSE a une chance sur deux de sortir le champagne

ASSE05 mai , 20:30
parQuentin Mallet
1
Défait pour la troisième fois consécutive dans le sprint final de la montée en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a vu ses chances de finir dauphin de Troyes se réduire. Selon les dernières estimations, les Verts ont malgré tout encore des raisons d'y croire.
La dernière journée de Ligue 2 s'annonce particulièrement alléchante, à n'en pas douter. Pour les observateurs neutres, il y aura de quoi s'amuser lors du prochain multiplex. A l'inverse, les supporters de certains clubs qui ont encore des choses importantes à jouer vont frissonner jusqu'au bout. C'est notamment le cas de l'AS Saint-Etienne qui, après avoir enchaîné trois défaites consécutives lors des trois dernières journées, a vu Le Mans lui passer devant dans la course à la montée directe.
Troyes étant déjà assuré d'être champion, il ne reste plus que la place de dauphin pour espérer une montée sans barrages. Et à une journée de la fin de la saison, Sainté a logiquement vu ses chances se réduire, bien qu'elles soient encore assez importantes.

L'ASSE peut encore y croire

En effet, à en croire les données statistiques de Football Meets Data, l'ASSE a encore 31,5% de chances de terminer deuxième du classement en Ligue 2, synonyme de montée immédiate dans l'élite. Une valeur qui être modulable, puisqu'elle pourrait monter à 48,1% de chances en cas de victoire face à Amiens (sans prendre en compte le résultat du Mans, donc). En cas de défaite, attention à la chute libre puisque les hommes de Philippe Montanier auront 75% de chances de perdre la 3e place et donc de disputer un match de barrage supplémentaire.
Si les probabilités ne sont pas totalement rassurantes, les supporters des Verts peuvent encore se rassurer en se rappelant que si Le Mans avait réussi à battre Reims lors de la journée précédente, le club de la Sarthe aurait déjà validé sa deuxième place. Dans le football, tout peut arriver jusqu'à la dernière minute.

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Si Lens gagne la CdF, le 7ème jouera les barrages de la Ligue Conférence.

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Rage rage rage mon petit Dijaya 😂🤣😂

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formé en France, avec les structures a la pointe, avec l argent français, qui l a aidé a etre la ou il en est..... mouais. dans ce cas ok, mais tu rembourses ou ton futur pays paie X par année de formation. C est un peu facile !

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c est surtout un mytho de competition....

L’OM laisse Pablo Pagis à l’OL

moi j aime bien et j aimerais qu il vienne a l OM. Les Pagis sont elegants, techniquement fort mais simple, accelerent le jeu . Pere et fils me regalent moi, j etais deja fan de Micka. un joueur souscoté

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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