L'ASSE a un énorme problème au pire moment

À deux journées de la fin, l’AS Saint-Etienne doit encore compter sur un faux pas du Mans pour espérer prendre la deuxième place du championnat et valider une remontée en Ligue 1. Mais d’un point de vue physique, l’infirmerie est remplie, ce qui interroge en interne sur le staff médical.

Une équipe entière est sur le carreau du côté de l’AS Saint-Etienne. À l’approche de la fin de la saison, l’ ASSE va manquer de cadres pour les deux dernières journées de championnat. Dans une position délicate au classement, les Verts n’ont plus réellement leur destin entre leurs pieds. Samedi dernier face à Troyes, le club du Forez a perdu gros. Battus 3-0 face au leader, les hommes de Philippe Montanier ont laissé la deuxième place du championnat au Mans. Mais surtout le technicien français a perdu sur blessure Zuriko Davitashvili. Le meilleur buteur stéphanois cette saison en Ligue 2 est blessé à la cheville et incertain sur cette fin de saison. À l’heure où les matchs comptent, l’effectif stéphanois est amoindri et la cellule médicale essuie les plâtres.

L’ASSE croule sous les blessures

Depuis l’arrivée de Kilmer à la tête du club du Forez, l’ASSE a vécu des chamboulements dans tous les secteurs du club. La cellule médicale ne fait pas exception. Mais les mouvements incessants ont créé de l’incertitude sur le plan physique comme le rapporte le média En Vert et Contre Tous. Dans une saison avec seulement la Ligue 2 et la Coupe de France à jouer, jamais l’ASSE n’aura connu autant de monde à l’infirmerie.

Des cadres qui auront manqué des rendez-vous clés cette saison à l’image de Julien Le Cardinal. L’ancien brestois reste incertain sur cette fin de saison à cause d’une lésion à l’ischio-jambiers. Les recrues ont également été touchées. Chico Lamba a vécu plusieurs rechutes depuis son arrivée dans le Forez tout comme Mahmoud Jaber ou encore Ebenezer Annan. Avec des potentiels barrages à la clé en fin de saison, Philippe Montanier devra gérer un groupe amoindri.