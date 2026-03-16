Philippe Montanier, entraîneur de l'ASSE
Philippe Montanier - ASSE

L'ASSE a un atout de fer pour remonter en Ligue 1

ASSE16 mars , 9:00
parJérôme Capton
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L'ASSE a ramené un point de son déplacement à Grenoble, et si cela met un terme à la série victorieuse des Verts, cela confirme que Saint-Étienne a retrouvé une défense de fer. Un atout majeur pour remonter en Ligue 1.
Depuis qu'il a été nommé entraîneur de l'AS Saint-Étienne à la place d'Eirik Horneland, Philippe Montanier est invaincu. Mais si en six matchs les Verts ont pris 16 points sur 18 possibles, c'est aussi et surtout qu'ils ont désormais une défense d'une efficacité diabolique. En effet, dans le même temps, l'ASSE a pris un seul but, c'était contre Laval, et reste sur trois clean sheets de rang, dont le dernier samedi en déplacement à Grenoble. Dans son édito pour Le Progrès, Patrick Guillou admet que cette rigueur défensive change forcément tout pour l'équipe stéphanoise. Pour l'ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne, Philippe Montanier a réussi à resserrer les boulons, et même si ce n'est pas spectaculaire, c'est le prix à payer pour réussir à remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Et tant pis pour le spectacle.
Dans le quotidien régional, celui qui est désormais consultant de Beinsports concernant la Bundesliga estime que c'est un choix payant pour l'ASSE. « Pour éviter un énième coup de pompe, le guide à la casquette continue de stabiliser sa base arrière. Il s’attache à verrouiller son équipe quand elle n’a pas le ballon (...) À la perte du ballon, l’ASSE s’organise désormais mieux dans sa moitié de terrain. Les défenseurs, autrefois désorientés, ne courent plus comme des poules affolées à la vue du loup. Ils font face au jeu. Ils se structurent avant que l’attaque adverse ne passe la ligne médiane (...) La défense dicte et impose ses conditions à l’adversaire. La récupération est toujours facilitée lorsqu’elle se fait collectivement. Ce n’est pas paradoxal de penser qu’avoir une mentalité défensive permet aussi de gagner des matches ou de ne pas les perdre », explique Patrick Guillou.
Au classement de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne est revenue à un point du leader, Troyes, qui se déplace ce lundi soir à Annecy, et compte trois longueurs d'avance sur Le Mans. Compte tenu des performances du Red Star, et surtout de Reims, qui décroche brutalement au classement, c'est désormais entre l'ESTAC, l'ASSE et Le Mans que vont se jouer les deux tickets pour un retour direct en Ligue 1.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
51261565422616
2
Saint-Étienne
50271557462917
3
Le Mans
472712114372611
4
Reims
432711106392613
5
Rodez
43271110634322
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Ta connerie oui elle est pire que le rn.

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Comme d'habitude, Foot01, est à côté de la plaque, et n'y connaît rien, ce n'est pas 50% que MU doit récupérer , mais, en 2026 seulement 35%, et en 2027, s'il est encore à L'OM, ce sera 5% de moins🤦 il faudrait se renseigner sur des infos beaucoup plus fiables, que lire les médias😂

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Donc on récapitule...depuis août le Real voudrait : Pacho Hakimi Mendes Vitinha Neves Doué Maintenant Mayulu... 😂😂😂

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Une belle petite remontada demain soir. Ça va être génial ! 🤣

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Étant donné quil a jamais fait quoi que ce soit pour éradiquer la chose dans son stade alors je dirais oui !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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