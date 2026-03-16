L'ASSE a un atout de fer pour remonter en Ligue 1

L'ASSE a ramené un point de son déplacement à Grenoble, et si cela met un terme à la série victorieuse des Verts, cela confirme que Saint-Étienne a retrouvé une défense de fer. Un atout majeur pour remonter en Ligue 1.

Depuis qu'il a été nommé entraîneur de l'AS Saint-Étienne à la place d'Eirik Horneland, Philippe Montanier est invaincu. Mais si en six matchs les Verts ont pris 16 points sur 18 possibles, c'est aussi et surtout qu'ils ont désormais une défense d'une efficacité diabolique. En effet, dans le même temps, l'ASSE a pris un seul but, c'était contre Laval, et reste sur trois clean sheets de rang, dont le dernier samedi en déplacement à Grenoble. Dans son édito pour Le Progrès, Patrick Guillou admet que cette rigueur défensive change forcément tout pour l'équipe stéphanoise. Pour l'ancien défenseur de l'AS Saint-Étienne, Philippe Montanier a réussi à resserrer les boulons, et même si ce n'est pas spectaculaire, c'est le prix à payer pour réussir à remonter en Ligue 1 dès la fin de la saison. Et tant pis pour le spectacle.

Dans le quotidien régional, celui qui est désormais consultant de Beinsports concernant la Bundesliga estime que c'est un choix payant pour l'ASSE. « Pour éviter un énième coup de pompe, le guide à la casquette continue de stabiliser sa base arrière. Il s’attache à verrouiller son équipe quand elle n’a pas le ballon (...) À la perte du ballon, l’ASSE s’organise désormais mieux dans sa moitié de terrain. Les défenseurs, autrefois désorientés, ne courent plus comme des poules affolées à la vue du loup. Ils font face au jeu. Ils se structurent avant que l’attaque adverse ne passe la ligne médiane (...) La défense dicte et impose ses conditions à l’adversaire. La récupération est toujours facilitée lorsqu’elle se fait collectivement. Ce n’est pas paradoxal de penser qu’avoir une mentalité défensive permet aussi de gagner des matches ou de ne pas les perdre », explique Patrick Guillou.

Au classement de Ligue 2 , l'AS Saint-Étienne est revenue à un point du leader, Troyes, qui se déplace ce lundi soir à Annecy, et compte trois longueurs d'avance sur Le Mans. Compte tenu des performances du Red Star, et surtout de Reims, qui décroche brutalement au classement, c'est désormais entre l'ESTAC, l'ASSE et Le Mans que vont se jouer les deux tickets pour un retour direct en Ligue 1.