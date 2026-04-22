L’ASSE a tué sa carrière, un ancien crack se lâche

Très vite considéré comme un talent prometteur, Adil Aouchiche n’avait pas connu la réussite attendue à l’AS Saint-Etienne. Le Franco-Algérien accuse le club stéphanois de ne pas avoir facilité sa progression.

A ses débuts au Paris Saint-Germain, personne n’avait imaginé une telle trajectoire pour Adil Aouchiche. Le milieu offensif de Schalke 04 (D2 allemande) avait montré un certain potentiel au sein de son club formateur, d’où les espoirs de l’AS Saint-Etienne au moment de sa signature en 2020. Malheureusement pour lui, le jeune talent n’a jamais vraiment confirmé chez les Verts, peut-être à cause des attentes trop grandes à ses yeux.

« L’AS Saint-Etienne, le club qui m'a permis de me développer en tant que joueur pro ? Exactement, a répondu Adil Aouchiche à So Foot. A ce moment-là, j’étais vraiment un joueur professionnel, qui ressentait son importance dans le vestiaire, parfois même trop. On place les ambitions du club sur toi. J’arrive du PSG libre, il y a des rumeurs sur des chiffres, tu as la réputation, on te qualifie de "talentueux"… On s’attend à un joueur qui va porter le club, marquer énormément de buts. »

« J’ai fait quelques passes décisives, mais on attendait surtout des buts et des victoires, s’est souvenu l’international algérien. Je peux le comprendre avec tous les espoirs placés en moi. Mais cela fait partie du jeu. J’ai joué et engrangé beaucoup d’expérience grâce à mes matchs en Ligue 1. Je me rappelle qu’au moment où Wesley Fofana part à Leicester, on jouait les premières places. On avait battu l’OM au Vélodrome, on était sur une bonne dynamique. J’aurais aimé faire une saison complète comme ça. C’était difficile de jouer le bas de tableau pendant deux saisons avec un club aussi grand. »

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