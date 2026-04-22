L’ASSE a tué sa carrière, un ancien crack se lâche

Arrêtez de gober tout ce que l'on vous dit.
Les boucs 😂
Avec un proprio milliardaire et etre 6 eme c est bien triste .
Un juge brésilien, quelle farce quand on sait le guignol au pouvoir au Brésil... Les juges brésiliens sont aussi pourris et politisés que nos juges de merde en france
à Marseille sa à toujours était comme ça te ce seras toujours comme ça il y avais il y auras des fumigenes la flp comprend pas sa ça fait partie de l'embiance les fumigénes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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🗨️ Adil Aouchiche : « Presnel Kimpembe, dans le rôle du grand frère, nous a pris sous son aile, moi et les joueurs de ma génération. Il est très proche des jeunes, ce qui explique le respect des titis pour lui. Il nous accompagnait dans tout notre cursus et savait nous remettre