L'ASSE a recruté le joueur le plus « chiant » de Ligue 2

ASSE19 sept. , 9:00
parNathan Hanini
Ce samedi 30 septembre, l’AS Saint-Etienne accueille le Stade de Reims dans le cadre de la sixième journée de Ligue 2. Avant la rencontre, Maxime Bernauer s’est confié sur son nouveau rôle. L’ancien joueur du Paris FC a été placé en tant que latéral gauche par Eirik Horneland. Un rôle qui l’apprécie.
C’est la nouvelle trouvaille d’Eirik Horneland depuis la réception de Grenoble avant la trêve. Le technicien norvégien a placé Maxime Bernauer sur le côté gauche de sa défense. Après la blessure de Ebenezer Annan, le club du Forez a dû trouver une solution de fortune. Satisfait du comportement de son joueur, Horneland va poursuivre dans cette voie pour la réception du Stade de Reims ce samedi. Avant cette rencontre importante, le principal intéressé a été interrogé sur son nouveau rôle. Une nouveauté qui lui correspond.
« C’est une première pour moi de jouer à gauche, mais c’est plus facile de le faire dans une équipe qui a le ballon, c’est plus simple de jouer dans un poste qui n’est pas le sien quand tu as une équipe dominante sur le terrain. Pour l’instant ça se passe bien, les résultats suivent, mon cas personnel passe après les résultats de l’équipe. »
- Bernauer sur son nouveau poste en conférence de presse, jeudi midi

Maxime Bernauer le sait, c’est provisoire

Dans le Progrès ce vendredi, Maxime Bernauer apprécie les libertés laissées par son coach dans son nouveau poste. « J’ai un placement chiant pour l’adversaire en jouant faux pied. Je prends du plaisir aussi, car j’ai une liberté. Le coach ne demande pas de jouer comme un latéral traditionnel, » explique-t-il. Avec sa qualité de jeu long, Maxime Bernauer fait mal au bloc adverse et représente une arme de plus, offensivement pour Saint-Etienne. Mais l’ancien joueur du Paris FC le sait, c’est un rôle provisoire. « Dans ma tête, c'est un intérim, des joueurs ont été recrutés cet été pour jouer sur ce poste, ils seront normalement meilleurs que moi. Le coach est satisfait, les résultats suivent, tout se passe bien pour tout le monde, » poursuit-il. Un nouveau gros test se présente ce samedi pour Maxime Bernauer. Avec la réception du Stade de Reims, le natif de Hennebont aura une nouvelle chance de se montrer. À l’avenir, l’ancien du Dinamo Zagreb aura peut-être une carte à jouer sur le poste de latéral gauche. 
M. Bernauer

M. Bernauer

FranceFrance Âge 27 Défenseur

Ligue 2

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
