« C’est une première pour moi de jouer à gauche, mais c’est plus facile de le faire dans une équipe qui a le ballon, c’est plus simple de jouer dans un poste qui n’est pas le sien quand tu as une équipe dominante sur le terrain. Pour l’instant ça se passe bien, les résultats suivent, mon cas personnel passe après les résultats de l’équipe. »- Bernauer sur son nouveau poste en conférence de presse, jeudi midi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🎙 La décla' du jour de @Maxime_Bernauer , le polyvalent défenseur de l'#ASSE au sujet de sa signature définitive dans le Forez cet été. #Mercato Et vous, vous êtes heureux de la signature du défenseur central, reconverti latéral gauche ?