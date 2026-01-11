ASSE : Les Verts frappent fort et blindent leur pépite

Dernier vainqueur (2022) de la Gambardella de la génération 2004 avec de beaux espoirs comme Patouillet, El Arouch, Vogel etc... Aucun n'aura réussi à percer à l'Olympique Lyonnais, c'est décevant mais très bonne chance pour la suite de ta carrière Téo !
Ça peux se comprendre, il n'a jamais eu véritablement sa chance et il ne l'aura pas.
Nan vraiment rien de plus normal, le contraire est une aberration.
Il peut faire mieux c’est certain on verra bien
Retourne te caresser sur football manager
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Saint-Étienne sécurise & mise sur l’avenir en prolongeant son DC Kévin Pedro !! #ASSE