ASSE : Les Verts frappent fort et blindent leur pépite

Même si la saison de Saint-Etienne est loin d'être évidente, quelques joueurs tirent leur épingle du jeu. C'est le cas du jeune défenseur Kévin Pedro (19 ans). Une valeur sûre que les Verts verrouillent déjà au mercato.

Arrivé à l' AS Saint-Etienne en 2024, le fonds canadien Kilmer Sports Ventures a décidé de ne pas amener de stars tout de suite pour son projet. L'accent est mis principalement sur les jeunes talents, mondiaux ou locaux. Une décision maintenue dans un contexte de résultats sportifs décevants. Reléguée en Ligue 2 au bout d'un an seulement, l'ASSE peine à prendre le pouvoir au deuxième échelon. 4es du championnat après 18 journées, les Verts ne recruteront aucun cador cet hiver malgré une accession en danger et les demandes des supporters.

L'ASSE prolonge un talent maison

Les dirigeants stéphanois estiment avoir le nécessaire ou presque dans leur effectif. C'est le cas en défense notamment où le jeune Kévin Pedro a émergé cette saison. Agé de 19 ans, le joueur formé chez les Verts vient de disputer ses trois premiers matchs en Ligue 2. Il a fait bonne impression, à tel point que le club du Forez voulait prolonger son contrat en priorité. C'est chose faite selon les informations de l'insider Mohamed Toubache-Ter.

« Saint-Étienne sécurise & mise sur l’avenir en prolongeant son défenseur central Kévin Pedro », s'est-il réjoui sur le réseau social X. L'officialisation va survenir dans le courant de la semaine prochaine. Le défenseur franco-congolais sera lié à l'ASSE jusqu'en 2030. Une excellente chose pour un club souvent frustré par la gestion de ses talents défensifs ces dernières années. Avant Kévin Pedro, Saint-Etienne avait sorti Wesley Fofana et William Saliba. Les deux hommes ont quitté la Loire au bout de quelques mois, explosant à l'étranger avant que leur club formateur ne profite de leur talent sur le terrain.