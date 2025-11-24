Le mercato hivernal sera crucial pour l’ASSE, qui espère se renforcer mais qui va surtout faire le maximum pour ne pas perdre ses meilleurs éléments. Le cas de Lucas Stassin est par exemple un enjeu majeur.

Deuxième de Ligue 2 après sa victoire contre Nancy ce week-end (2-1), l’AS Saint-Etienne s’est repositionnée dans la course à la montée . Les Verts ont deux points de retard sur Troyes mais cette deuxième victoire de suite en Ligue 2 leur permet de reprendre leur marche en avant. De quoi satisfaire Eirik Horneland alors que le mercato hivernal approche. L’entraîneur stéphanois espère voir un ou deux renforts débarquer, mais il ne s’agira pas du seul enjeu. Et pour cause, l’ASSE va également devoir poser les barbelés autour de Lucas Stassin.

L’attaquant belge, auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 2, a toujours des envies d’ailleurs. Le voir rester à Saint-Etienne est néanmoins déterminant pour Arnaud Nordin. L’ancien ailier des Verts estime que ce dossier doit être la priorité absolue de Kilmer Sport lors du mois de janvier. « Je pense que c’est un super joueur, un vrai numéro 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi. C’est leur numéro 9, leur attaquant, leur joueur star. J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter » a analysé sur Top Mercato celui qui porte à présent les couleurs de Mayence et qui garde un regard attentif sur l’actualité de l’AS Saint-Etienne.

Les supporters stéphanois seront certainement d’accord avec Arnaud Nordin. Conserver dans l’effectif Lucas Stassin doit être une priorité pour les Verts, qui espèrent atteindre leur objectif de remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Le buteur belge ne l’entend lui pas de cette oreille et espère toujours revenir dans un championnat du top 5 européen pour la seconde partie de saison afin d’augmenter ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique de Rudi Garcia.