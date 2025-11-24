ICONSPORT_271304_0056

« C’est le joueur star » : Ce départ qui fait trembler l’ASSE

ASSE24 nov. , 16:30
parCorentin Facy
0
Le mercato hivernal sera crucial pour l’ASSE, qui espère se renforcer mais qui va surtout faire le maximum pour ne pas perdre ses meilleurs éléments. Le cas de Lucas Stassin est par exemple un enjeu majeur.
Deuxième de Ligue 2 après sa victoire contre Nancy ce week-end (2-1), l’AS Saint-Etienne s’est repositionnée dans la course à la montée. Les Verts ont deux points de retard sur Troyes mais cette deuxième victoire de suite en Ligue 2 leur permet de reprendre leur marche en avant. De quoi satisfaire Eirik Horneland alors que le mercato hivernal approche. L’entraîneur stéphanois espère voir un ou deux renforts débarquer, mais il ne s’agira pas du seul enjeu. Et pour cause, l’ASSE va également devoir poser les barbelés autour de Lucas Stassin.

Lire aussi

ASSE : Il détruit Kilmer Sports et Eirik HornelandASSE : Il détruit Kilmer Sports et Eirik Horneland
L’attaquant belge, auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 2, a toujours des envies d’ailleurs. Le voir rester à Saint-Etienne est néanmoins déterminant pour Arnaud Nordin. L’ancien ailier des Verts estime que ce dossier doit être la priorité absolue de Kilmer Sport lors du mois de janvier. « Je pense que c’est un super joueur, un vrai numéro 9, capable de marquer et de faire marquer. Avec le ballon, il est très bon, pied droit, pied gauche. De la tête aussi. C’est leur numéro 9, leur attaquant, leur joueur star. J’espère pour eux qu’il va rester au mercato hivernal parce que je pense qu’il peut vraiment les aider à remonter » a  analysé sur Top Mercato celui qui porte à présent les couleurs de Mayence et qui garde un regard attentif sur l’actualité de l’AS Saint-Etienne.
Les supporters stéphanois seront certainement d’accord avec Arnaud Nordin. Conserver dans l’effectif Lucas Stassin doit être une priorité pour les Verts, qui espèrent atteindre leur objectif de remonter en Ligue 1 à la fin de la saison. Le buteur belge ne l’entend lui pas de cette oreille et espère toujours revenir dans un championnat du top 5 européen pour la seconde partie de saison afin d’augmenter ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique de Rudi Garcia.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0885
PSG

PSG : Dembélé Ballon d'Or, il ne savait rien

ICONSPORT_278092_0064
Premier League

Ang : A dix, Everton s'impose à Old Trafford

ICONSPORT_278093_0080 (1)
Ligue 2

Ligue 2 : Reims domine et double Montpellier

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée

Fil Info

23:20
PSG : Dembélé Ballon d'Or, il ne savait rien
22:58
Ang : A dix, Everton s'impose à Old Trafford
22:40
Ligue 2 : Reims domine et double Montpellier
22:39
L2 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:30
Nice -OM : Boga présente ses excuses, ses invités dérapent
22:10
OM : Influenceur numéro 1, il fait un choix explosif
21:50
PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi
21:28
Everton : Idrissa Gueye expulsé après avoir giflé un coéquipier
21:00
Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading