ASSE : Il détruit Kilmer Sports et Eirik Horneland

L'AS Saint-Etienne a conforté sa deuxième place au classement de Ligue 2 en venant à bout de Nancy, samedi à Geoffroy-Guichard. Mais derrière ce résultat positif, tout n'est pas rose chez les Verts.

Les Verts se devaient de gagner à domicile contre les Lorrains afin de se rassurer. Car l'équipe d'Eirik Horneland a pris l'habitude de chauffer le chaud et le froid cette saison, surtout dans le Chaudron. Le travail a été fait (2-1), et l'ASSE pointe donc à deux points de Troyes, leader de Ligue 2. Même si le Red Star est sur les talons de Sainté, l'ambiance était plutôt sereine dans le Forez ce samedi. Sauf que la copie rendue contre Nancy n'a pas du tout été à la hauteur des investissements financiers faits dans l'effectif, et surtout l'entraîneur norvégien des Verts a clairement du mal à trouver les bons réglages. Pour Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et consultant de Beinsports et du Progrès, cette situation n'est pas du tout convenable.

L'ASSE est encore en rodage, cela devient long