Eirik Horneland - AS Saint-Etienne

ASSE : Il détruit Kilmer Sports et Eirik Horneland

ASSE24 nov. , 9:00
par Claude Dautel
L'AS Saint-Etienne a conforté sa deuxième place au classement de Ligue 2 en venant à bout de Nancy, samedi à Geoffroy-Guichard. Mais derrière ce résultat positif, tout n'est pas rose chez les Verts.
Les Verts se devaient de gagner à domicile contre les Lorrains afin de se rassurer. Car l'équipe d'Eirik Horneland a pris l'habitude de chauffer le chaud et le froid cette saison, surtout dans le Chaudron. Le travail a été fait (2-1), et l'ASSE pointe donc à deux points de Troyes, leader de Ligue 2. Même si le Red Star est sur les talons de Sainté, l'ambiance était plutôt sereine dans le Forez ce samedi. Sauf que la copie rendue contre Nancy n'a pas du tout été à la hauteur des investissements financiers faits dans l'effectif, et surtout l'entraîneur norvégien des Verts a clairement du mal à trouver les bons réglages. Pour Patrick Guillou, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne et consultant de Beinsports et du Progrès, cette situation n'est pas du tout convenable.

L'ASSE est encore en rodage, cela devient long

Dans son style toujours aussi caustique, Patrick Guillou balance sur l'entraîneur stéphanois, mais également sur ceux qui le dirigent, pour qui tout est une question de données analytiques. « Chaque performance est une vraie démonstration de force. Imaginez un seul instant si les Verts jouaient bien… Même en étant minimalistes, les points tombent. Cette victoire valide les axes de progression identifiés par les scribes Excel de la data, ironise l’ancien défenseur de l’ASSE, avant d’en remettre une deuxième couche. Dans le cadre de ses obligations médiatiques, le guide spirituel norvégien tient un discours responsable. Honnête dans l’analyse du contenu, il fait part de son agacement récurrent. C’est porteur de sens pour qui sait lire entre les lignes. » En attendant, l'AS Saint-Etienne est toujours en course pour la montée en Ligue 1 et c'est l'essentiel. Mais il faut aussi admettre que tout cela ne tient qu'à un fil et que les Verts doivent faire mieux afin d'éviter la catastrophe que serait un échec dans cette course à l'élite.

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
3115942271413
2
Saint-Étienne
2915924332211
3
Red Star
281584321156
4
Montpellier
241473417125
5
Le Mans
241566319163
Derniers commentaires

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

dans son droit mdr

OM : Facundo Medina absent encore un mois

ya pas que lui

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Mais qu'est ce que tu racontes ? Quand on a recruté Medina il etait pas blessé hein il ad'ailleurs joué tout de suite en amical.... Toujours des avis a se torcher le fion sur ce site 🤣

Kylian Mbappé : Xabi Alonso appelle au secours

Perez ne va pas tarder à pleurer et à invoquer la faute au PSG .car ,dans son droit ,le club de la capitale réclame 490 millions d'euros à l'attaquant. Mdrr ,continuez à lui faire des éloges pour ce petit capricieux

OM : Facundo Medina absent encore un mois

Non ,pas sur le staff médical mais la cellule de Recrutement. Celle ci est allé chercher un joueur qu'on savait blessé . Et lens était heureux de s'en débarrasser. L'OM ,s'est encore fait avoir , même qu'il y'a 90% de chance qu'il soit renvoyeyen fin de saison dans le nord .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

