Cartonner et prier, la recette de l'ASSE pour la Ligue 1

Une raison de plus pour la boycotter...
Ne mélange pas tout à toutes les sauces. Chaque histoire est différente et puis si un joueur montre un désintérêt de revenir dans son club et un grand intérêt à rester dans le club où il est prêté tu prends forcément ça en compte si t'es président d'un club. Ca peut coûter très cher le clash
Mais c'est pas lui qui décide, c'est le real qui décide, ca ressemble la même histoire que saliba
C'es dommage parce que sur le papier le concept est sympa mais fallait choisir une autre personne un Eboué, un Ivanov ou même Mimy Mathy, ou alors un des chroniquers du WFC un Thomas Bonavent n'aurait pas fait tache dans ce role
Il peut raconter ce qu'il veut, aucune crédibilité…
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Le temps est long... Vivement demain soir ! ⏳🤩 🍿🍿🍿