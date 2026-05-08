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Cartonner et prier, la recette de l'ASSE pour la Ligue 1

ASSE08 mai , 22:30
parMehdi Lunay
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Samedi soir, le deuxième ticket direct pour la Ligue 1 sera décerné. Il sera disputé par Le Mans, Saint-Etienne et le Red Star. Les Manceaux ont leur destin en main...à condition de gagner leur match à Bastia.
Qui accompagnera Troyes en Ligue 1 la saison prochaine ? Pour la deuxième place de Ligue 2, le verdict sera rendu à l'issue de la 34e et dernière journée samedi soir. Trois clubs peuvent rêver de l'élite : Le Mans, l'AS Saint-Etienne et le Red Star. Les Sarthois occupent la place tant convoitée pour le moment et ont les cartes en main. Ils possèdent 59 points, deux de plus que leurs rivaux stéphanois et franciliens. Une situation confortable sur le papier mais cela peut changer en 90 minutes.

L'ASSE soutient Bastia

Le Mans est assuré de monter en Ligue 1 en cas de succès à Bastia. Mais, tout autre résultat mettra en danger les hommes de Patrick Videira. Un match nul des Manceaux combiné à la victoire des poursuivants et la montée se jouera alors à la différence de buts. Opposé à Montpellier, le Red Star ne sera pas trop dangereux avec +8 au coup d'envoi contre +17 pour les Sarthois. C'est une autre histoire concernant l'ASSE qui a +16. En plus, les Verts défieront Amiens à domicile. Une équipe picarde dernière et déjà reléguée en Ligue 3.
La donne est encore plus simple en cas de défaite du Mans samedi. L'actuel deuxième perdra à coup sûr son fauteuil si Saint-Etienne ou le Red Star gagnent. Un scénario espéré par ces deux formations et surtout réaliste. 17e de Ligue 2, Bastia peut encore se sauver via les barrages. Les Corses devront prendre au moins un point contre Le Mans pour doubler Laval. Ils en sont capables puisqu'ils restent sur trois matchs sans défaite dont deux victoires. Vainqueur à Guingamp le week-end dernier, le Sporting avait triomphé à domicile deux semaines avant contre...Saint-Etienne (2-0).
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Une raison de plus pour la boycotter...

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Ne mélange pas tout à toutes les sauces. Chaque histoire est différente et puis si un joueur montre un désintérêt de revenir dans son club et un grand intérêt à rester dans le club où il est prêté tu prends forcément ça en compte si t'es président d'un club. Ca peut coûter très cher le clash

C’est la guerre au Real, l’OL prépare le contrat

Mais c'est pas lui qui décide, c'est le real qui décide, ca ressemble la même histoire que saliba

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C'es dommage parce que sur le papier le concept est sympa mais fallait choisir une autre personne un Eboué, un Ivanov ou même Mimy Mathy, ou alors un des chroniquers du WFC un Thomas Bonavent n'aurait pas fait tache dans ce role

Sélectionné par M6, Michou forcé de se justifier

Il peut raconter ce qu'il veut, aucune crédibilité…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
70312245702743
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Lens
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3
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60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
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15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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