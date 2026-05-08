Cartonner et prier, la recette de l'ASSE pour la Ligue 1

Samedi soir, le deuxième ticket direct pour la Ligue 1 sera décerné. Il sera disputé par Le Mans, Saint-Etienne et le Red Star. Les Manceaux ont leur destin en main...à condition de gagner leur match à Bastia.

Qui accompagnera Troyes en Ligue 1 la saison prochaine ? Pour la deuxième place de Ligue 2 , le verdict sera rendu à l'issue de la 34e et dernière journée samedi soir. Trois clubs peuvent rêver de l'élite : Le Mans, l' AS Saint-Etienne et le Red Star. Les Sarthois occupent la place tant convoitée pour le moment et ont les cartes en main. Ils possèdent 59 points, deux de plus que leurs rivaux stéphanois et franciliens. Une situation confortable sur le papier mais cela peut changer en 90 minutes.

L'ASSE soutient Bastia

Le Mans est assuré de monter en Ligue 1 en cas de succès à Bastia. Mais, tout autre résultat mettra en danger les hommes de Patrick Videira. Un match nul des Manceaux combiné à la victoire des poursuivants et la montée se jouera alors à la différence de buts. Opposé à Montpellier, le Red Star ne sera pas trop dangereux avec +8 au coup d'envoi contre +17 pour les Sarthois. C'est une autre histoire concernant l'ASSE qui a +16. En plus, les Verts défieront Amiens à domicile. Une équipe picarde dernière et déjà reléguée en Ligue 3.