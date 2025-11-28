ICONSPORT_276930_0008

Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

ASSE28 nov. , 11:40
parNathan Hanini
0
Lucas Stassin reste un sujet de préoccupation dans le Forez. L’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne ne sait pas encore s’il reportera un jour le maillot du dix fois champion de France. Blessé, le joueur de 20 ans a des chances de quitter son club dès cet hiver si une offre folle tombe sur la table.
Eirik Horneland a été clair en conférence de presse, Lucas Stassin va rater la fin de l’année 2025. Le buteur de l’AS Saint-Etienne souffre actuellement d’une blessure au mollet et il ne devrait pas revenir de sitôt. « Lucas Stassin a connu un souci au mollet en sélection, on attend de voir, mais il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c’est le plus probable, » explique l'entraîneur norvégien. Un nouveau pépin physique qui agace certains supporters de l’ASSE.

Stassin vers un conflit avec l’ASSE ?

Sur les réseaux sociaux, les réactions des suiveurs des Verts sont contrastées. Certains ont lancé la théorie de la blessure diplomatique : « Je pense que c'est bidon, qu'il a lancé un bras de fer », écrivent certains. D’autres sont déçus de l’attitude du joueur depuis le début de la saison. « On le remercie pour le derby, mais son attitude depuis le début de la saison est insupportable. » Mais Lucas Stassin sera-t-il toujours stéphanois à la fin de l’hiver ? Pas sûr.
Cette semaine Sky Sports a annoncé que Stuttgart est revenu à l’offensive sur le Belge en vue du mercato de janvier. La formation de Bundesliga cherche un attaquant supplémentaire cette saison. Déjà intéressé par Lucas Stassin cet été, le club allemand a vite été refroidi par le prix demandé par l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez demande une quarantaine de millions d’euros pour son buteur. Une situation qui fait jaser. Pour rappel, Lucas Stassin a eu des envies d’ailleurs cet été afin de retrouver un club de première division dans le but de se donner le maximum de chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
V
V
D
V
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs15
V
Victoire9
M
Match nul2
D
Défaite4
Buts Marqués33
Buts Encaissés22

Matchs Récents

Tout afficher
22 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
1
Match terminé
NancyNancy
08 novembre 2025 à 20:00
Ligue 2
TroyesTroyes
2
3
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GEOGEO Âge 24 Attaquant
Matchs13
Buts6
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
I. Cardona
7.

I. Cardona

FRAFRA Âge 28 Attaquant
Matchs14
Buts5
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0016
OM

Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood

ICONSPORT_278257_0713
PSG

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

ICONSPORT_278337_0088
OL

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Fil Info

12:20
Transfert à 50 ME, l’OM va le vendre, et ce n’est pas Greenwood
12:00
PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique
11:20
OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer
11:00
Le taulier du PSG règle le problème Chevalier
10:40
L’Algérie continue de bouder la CAN
10:20
Ligue 1+ mise sur le Black Friday pour décoller
10:00
Le Real Madrid joue avec les nerfs de l'OL
9:48
L’OM sort un nouveau maillot, il est en or

Derniers commentaires

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Mets des triplés 😁😁 il a mit un triplé. Si DD voulait l'appeler il l'aurait fait depuis longtemps. Il faudrait vraiment qu'il y ait une hécatombe dans les milieux français et encore...

PSG : Liverpool craque et appelle Luis Enrique

A priori oui car c'est Liverpool grand d'Europe et de première League mais est ce que Luis Enrique serait tenté dy aller. Je pense qu'il préférerait allez au Barça plutôt. Ou rester a Paris

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

dans une liste de " 26" , il aura sa place car il n'a jamais posé problème et un mois c'est long ....

OL : Tolisso met des triplés, Deschamps va encore l'ignorer

Après, il ne faut rien attendre de certains supporters marseillais ...

Le taulier du PSG règle le problème Chevalier

Pas faux, mais Donnarumma refusait de prolonger selon la grille de salaire du PSG. Tu ne pouvais pas détruire ton équilibre pour 1 seul homme. Donnarumma a mis plus de 2 ans à être reconnu comme le taulier du PSG, jusqu'en novembre 2024 il était discuté (remplaçant à Arsenal)...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading