Blessure et mercato, Lucas Stassin énerve à l'ASSE

Lucas Stassin reste un sujet de préoccupation dans le Forez. L’attaquant belge de l’AS Saint-Etienne ne sait pas encore s’il reportera un jour le maillot du dix fois champion de France. Blessé, le joueur de 20 ans a des chances de quitter son club dès cet hiver si une offre folle tombe sur la table.

« Lucas Stassin a connu un souci au mollet en sélection, on attend de voir, mais il pourrait être absent plusieurs semaines. On pourrait le revoir au début du mois de janvier, c'est le plus probable, » explique l'entraîneur norvégien. Un nouveau pépin physique qui agace certains supporters de l'ASSE. Eirik Horneland a été clair en conférence de presse, Lucas Stassin va rater la fin de l'année 2025. Le buteur de l' AS Saint-Etienne souffre actuellement d'une blessure au mollet et il ne devrait pas revenir de sitôt.

Stassin vers un conflit avec l’ASSE ?

Sur les réseaux sociaux, les réactions des suiveurs des Verts sont contrastées. Certains ont lancé la théorie de la blessure diplomatique : « Je pense que c'est bidon, qu'il a lancé un bras de fer », écrivent certains. D’autres sont déçus de l’attitude du joueur depuis le début de la saison. « On le remercie pour le derby, mais son attitude depuis le début de la saison est insupportable. » Mais Lucas Stassin sera-t-il toujours stéphanois à la fin de l’hiver ? Pas sûr.

Cette semaine Sky Sports a annoncé que Stuttgart est revenu à l’offensive sur le Belge en vue du mercato de janvier. La formation de Bundesliga cherche un attaquant supplémentaire cette saison. Déjà intéressé par Lucas Stassin cet été, le club allemand a vite été refroidi par le prix demandé par l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez demande une quarantaine de millions d’euros pour son buteur. Une situation qui fait jaser. Pour rappel, Lucas Stassin a eu des envies d’ailleurs cet été afin de retrouver un club de première division dans le but de se donner le maximum de chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.