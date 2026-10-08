ASSE : Une signature officialisée, c'est la surprise

A deux jours de la reprise de la Ligue 2 après la trêve internationale, l'AS Saint-Étienne a fait une petite surprise à ses supporters en officialisant la signature sous forme de prêt avec option d'une pépite offensive bien connue des Verts.

International U19 avec le Cameroun, Jordan Zibi Emini s'est engagé ce jeudi avec l'ASSE sous forme d'un prêt avec une option d'achat. Depuis quelques matchs, le joueur du Oyili FC, club du nord-est de la capitale camerounaise, évoluait déjà avec les U19 de Saint-Etienne, et visiblement cela a poussé les dirigeants stéphanois à finaliser l'opération avec son club formateur. « Jordan est un jeune joueur qui possède déjà une expérience internationale. C’est un profil d’attaquant intéressant athlétiquement, buteur dans l’âme. Il a soif de marquer des buts et son début de saison le prouve. C’est un potentiel qu’il faut continuer à développer. On va l’aider à ce qu’il franchisse les différentes étapes », a confié Loïc Perrin, le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne suite à cette signature.

L'ASSE continue à se renforcer pour l'avenir

De son côté, le nouvel attaquant de l'AS Saint-Etienne se réjouit de rejoindre un club ayant une telle renommée, même au-delà de nos frontières. « Je suis très fier de rejoindre ce très grand club qu’est l’AS Saint-Étienne. Porter ce maillot signifie beaucoup. Je veux donner le meilleur de moi-même, à chaque instant. Écouter. Travailler. Pour rêver, un jour, de jouer avec l’équipe première », a confié Jordan Zibi Emini, qui va continuer à ses faires les dents avec les U19 nationaux des Verts avant de prétendre ensuite à une place dans le groupe de Ian Cathro. Pour Kilmer Sports, ce renfort est évidemment un pari sur l'avenir, le propriétaire de l'AS Saint-Etienne voulant continuer à miser sur des jeunes, plutôt que de faire des dépenses somptuaires à chaque mercato. C'est dans ce sens que va la signature de l'attaquant camerounais de 18 ans.