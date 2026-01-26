ASSE : Un coach XXL envoie sa candidature

En difficulté dans la course à la montée, l’AS Saint-Etienne réfléchit à un changement d’entraîneur. Le Norvégien Eirik Horneland n’est pas certain de conserver son poste d’ici le prochain match. D’autant que la direction reçoit des candidatures intéressantes.

Ça se complique pour Eirik Horneland. Après la défaite à Reims (1-0) samedi, face à un adverse réduit à 10 dès la 55e minute, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne voit la menace se rapprocher. Ses supérieurs envisagent sérieusement de le licencier pour ses résultats irréguliers, mais aussi pour son discours presque fataliste. Le Norvégien a en effet admis son incapacité à faire progresser l’équipe. Un autre coach sera peut-être en mesure d’y parvenir, pense logiquement la direction qui a commencé à étudier certains profils.

Comme révélé par le journaliste Sacha Tavolieri, le Portugais João Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier, a bien été proposé. Et ce n’est pas la seule candidature reçue. Selon les informations de But, la situation d’Eirik Horneland a aussi attiré l’attention de Stéphane Le Mignan. L’ancien entraîneur de Metz, libre depuis sa récente éviction chez les Grenats, a prouvé sa capacité à mener une équipe de Ligue 2 vers l’élite. Un profil intéressant pour l’AS Saint-Etienne à qui l’on a également présenté le joli CV d'un certain Hervé Renard.

Hervé Renard prêt à se libérer

De son côté, le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire n’est pas libre. Mais l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite serait disposé à se libérer en cas de belle opportunité. La perspective d’entraîner l’AS Saint-Etienne en est une et le club stéphanois pourrait bien en profiter. D’autant qu’Hervé Renard, déjà convoité par le passé, possède une affection particulière pour le pensionnaire de Geoffroy-Guichard. Pour le moment, aucune discussion n’a été lancée. Mais la situation pourrait vite évoluer avant la réception de Boulogne samedi.