leverkusen et brighton battus l asse s offre une pepite horneland 3 396828

ASSE : Un coach XXL envoie sa candidature

ASSE26 janv. , 18:30
parEric Bethsy
0
En difficulté dans la course à la montée, l’AS Saint-Etienne réfléchit à un changement d’entraîneur. Le Norvégien Eirik Horneland n’est pas certain de conserver son poste d’ici le prochain match. D’autant que la direction reçoit des candidatures intéressantes.
Ça se complique pour Eirik Horneland. Après la défaite à Reims (1-0) samedi, face à un adverse réduit à 10 dès la 55e minute, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne voit la menace se rapprocher. Ses supérieurs envisagent sérieusement de le licencier pour ses résultats irréguliers, mais aussi pour son discours presque fataliste. Le Norvégien a en effet admis son incapacité à faire progresser l’équipe. Un autre coach sera peut-être en mesure d’y parvenir, pense logiquement la direction qui a commencé à étudier certains profils.
Comme révélé par le journaliste Sacha Tavolieri, le Portugais João Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier, a bien été proposé. Et ce n’est pas la seule candidature reçue. Selon les informations de But, la situation d’Eirik Horneland a aussi attiré l’attention de Stéphane Le Mignan. L’ancien entraîneur de Metz, libre depuis sa récente éviction chez les Grenats, a prouvé sa capacité à mener une équipe de Ligue 2 vers l’élite. Un profil intéressant pour l’AS Saint-Etienne à qui l’on a également présenté le joli CV d'un certain Hervé Renard.

Hervé Renard prêt à se libérer

De son côté, le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations avec la Zambie et la Côte d’Ivoire n’est pas libre. Mais l’actuel sélectionneur de l’Arabie Saoudite serait disposé à se libérer en cas de belle opportunité. La perspective d’entraîner l’AS Saint-Etienne en est une et le club stéphanois pourrait bien en profiter. D’autant qu’Hervé Renard, déjà convoité par le passé, possède une affection particulière pour le pensionnaire de Geoffroy-Guichard. Pour le moment, aucune discussion n’a été lancée. Mais la situation pourrait vite évoluer avant la réception de Boulogne samedi.

Ligue 2

31 janvier 2026 à 20:00
Saint-Étienne
20:00
Boulogne
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276526_0225
OM

L'OM prolonge Tadjidine Mmadi

ICONSPORT_268698_0339
OL

OL : Des stats qui mènent droit au titre

ICONSPORT_283311_0256
Foot Mondial

Algérie : Maxime Lopez ne sera jamais un Fennec

ICONSPORT_283297_0271
FC Nantes

Le FC Nantes a pris sa décision pour Kantari

Fil Info

26 janv. , 19:50
L'OM prolonge Tadjidine Mmadi
26 janv. , 19:40
OL : Des stats qui mènent droit au titre
26 janv. , 19:20
Algérie : Maxime Lopez ne sera jamais un Fennec
26 janv. , 19:00
Le FC Nantes a pris sa décision pour Kantari
26 janv. , 18:00
L'OL et le PSG négocient pour un prêt imminent
26 janv. , 17:30
OM : Zéro supporter contre Paris, Marseille dépose un recours
26 janv. , 17:00
L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !
26 janv. , 16:30
L’OM révèle une dinguerie sur Greenwood

Derniers commentaires

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Et alors toi t anti lyonnais tu pari avec nous que il va resté tu verra nous on n'est de lyon y'a des rumeur qui circule

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Depuis le début je l'annonce il va signer à L'OL l'argent il s'en tape le réal à confiance en lyon pour le faire progresser j'ai aucun doute sur la faisabilité du transfert

OM : Bakola imite Maupay et fait ses valises

Le vendre à 20 M ca serait un bon coup

L'OL veut prolonger Endrick jusqu'en 2027 !

Surtout que vinicus à toujours pas prolongé, si vinicus part en juin le real fera revenir endrick

PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

C est tellement top ,tous ces jeunes ...ce nouveau projet...maintenant tati et bouaddi 😍

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading