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ASSE : Un Belge à 17 buts arrive pour oublier Stassin

ASSE17 juin , 11:00
parQuentin Mallet
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Après avoir manqué de remonter en Ligue 1 en fin de saison dernière, l'ASSE va sans doute perdre certains de ses meilleurs éléments. Sur le départ, Lucas Stassin pourrait être remplacé par un autre attaquant belge que la direction sportive stéphanoise suit de très près.
La fin de saison de Saint-Etienne a été particulièrement frustrante pour les supporters. Ces derniers espéraient voir leur équipe remonter directement en Ligue 1 en terminant au moins deuxième, mais les hommes de Philippe Montanier se sont écroulés dans le sprint final, avant de passer à côté de leurs barrages d'accession à l'élite face à l'OGC Nice.
Obligé de passer une nouvelle saison en Ligue 2, le club forézien va sans doute perdre ses meilleurs éléments. Déjà très sollicités il y a un, Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin sont plus que jamais sur le départ. Et pour remplacer le second, la cellule de recrutement stéphanoise a déjà une cible bien précise, qui vient aussi de Belgique.

L'ASSE cherche son nouveau Lucas Stassin

En effet, selon les informations de Jeunes Footeux, Saint-Etienne s'intéresse de très près à la situation de l'attaquant belge Léandro Rousseau. Ce buteur de 22 ans sort d'une saison remarquée au Patro Eisden, avec qui il a inscrit 17 buts et délivré 1 passe décisive en 31 matchs de Challenger Pro League (D2 belge). Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, sa situation lui permet de voir plus grand pour la suite de sa carrière, d'autant que son président a confirmé qu'il serait impossible de le retenir en cas d'offre intéressante.
Concernant la valeur marchande du joueur, il ne faudrait compter que 2 petits millions d'euros, apprend-on. Une aubaine pour l'ASSE qui pourrait tenir un attaquant capable de se montrer largement décisif devant le but. Ce dossier risque toutefois de connaître quelques difficultés malgré tout, puisque La Gantoise, club réputé de première division belge, est également sur les rangs.
L. Rousseau

L. Rousseau

BelgiumBelgique Âge 22 Attaquant

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" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣

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Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

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Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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