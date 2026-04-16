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ASSE-Troyes, c'est plus de 100.000 demandes de tickets !

ASSE16 avr. , 11:30
parClaude Dautel
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Le samedi 25 avril prochain, l'AS Saint-Etienne recevra Troyes pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Un match entre les deux premiers du classement et qui est une finale pour le titre de champion de France de Ligue 2, ce qui suscite un engouement historique.
Les Verts sont revenus à une longueur de l'ESTAC, et désormais les supporters stéphanois sont convaincus que non seulement les Verts vont remonter en Ligue 1 mais qu'en plus ils peuvent décrocher le titre honorifique de champion de France de Ligue 2. Car dans moins de deux semaines, Troyes sera à Geoffroy-Guichard pour une affiche explosive et qui pourrait sceller le destin de cette saison puisqu'il ne restera ensuite que deux matchs à jouer. Résultat, l'engouement pour cette rencontre au sommet n'est pas colossal, elle est tout simplement historique. Ce jeudi, l'ASSE vendait les places pour le grand public, et tel un concert de Céline Dion, le club a dû mettre en place une file d'attente virtuelle. Après quelques dizaines de minutes, toutes les places étaient vendues et à 10h45, l'ASSE annonçait la fin des ventes. Le Chaudron sera donc comble. Mais ce n'est pas tout.

ASSE-Troyes plus fort que ASSE-Manchester United

Le site spécialisé Peuple Vert révèle que l'AS Saint-Etienne a reçu plus de 100 000 demandes pour le match contre Troyes, tant la demande a été colossale. Un intérêt qui a même dépassé celui constaté lors du match d'Europa League entre l'ASSE et Manchester United en février 2017 lorsque les Red Devils s'étaient imposés 1 à 0 dans un Chaudron archi-comble. En attendant, certains petits malins sont déjà passés à l'action. Ainsi, quelques minutes après l'annonce par l'AS Saint-Étienne que le match affichait complet, des places étaient déjà mises en vente sur différents réseaux sociaux avec une marge substantielle. Le club va lancer la chasse à ces revendeurs, histoire que les 38.000 spectateurs présents pour ce match soient tous traités sur un pied d'égalité.
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Et toi tu reponds pas à mon post... Comme d'hab parce que t'as pas d'arguments mon pauvre number 13!!! Le mec compte mon nombre de commentaire!! ah ah ah ah ah abruti que tu es va....

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Qu'on aime ou pas les verdatres, il n'ya aucun debat possible pour dire que la ferveur est tellement importante dans ce club, dans la meme catégorie que les sardines ou Lens

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Ah bah voilà. C'est la faute des arabes... c'est pratique.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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