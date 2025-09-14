ASSE : Stassin fait éclater la vérité sur son avenir

Buteur contre Clermont samedi soir, Lucas Stassin a offert la victoire aux Verts au stade Gabriel-Montpied. Un but crucial pour l’attaquant belge, longtemps au coeur des rumeurs durant le mercato.

Homme fort de la saison de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin a fait l’objet de multiples rumeurs durant l’été. Rien d’étonnant puisque le buteur belge de 21 ans était très courtisé. Dans la dernière ligne droite du mercato, le Paris FC et Al-Hilal ont transmis de grosses offres à l’ASSE, supérieures à 25 millions d’euros. Le club saoudien est même monté jusqu’à 40 millions d’euros bonus compris, une proposition rejetée par les Verts, déterminés à conserver leur meilleur joueur pour mettre toutes les chances de leurs côtés afin de vite remonter en Ligue 1.

Remplaçant face à Clermont ce samedi après une semaine agitée en raison du mercato, Lucas Stassin a signé une entrée déterminante avec un but décisif à la clé. La saison 2025-2026 du buteur stéphanois est définitivement lancé. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Lucas Stassin a vécu un été agité avec de grosses interrogations autour de son avenir. Pourtant, la porte n’a « jamais vraiment été ouverte » par les dirigeants de l’ASSE, lesquels ont rapidement fait du Belge un joueur quasiment intransférable.

Stassin n'a jamais été au clash pour quitter l'ASSE

Et tandis que dans la presse, il était courant de lire que Lucas Stassin voulait absolument partir pour évoluer dans un championnat supérieur, le quotidien national ne confirme pas cette version. Au contraire, notre confrère Laurent Grandcolas révèle que « Stassin et son entourage n’ont pas tenté de faire le forcing » pour obtenir un départ de Saint-Etienne ces dernières semaines. Une attitude exemplaire de la part du buteur belge, qui va donc logiquement reprendre sa place dans l’équipe d’Eirik Horneland. Avec l’objectif clairement assumé de contribuer à la remontée de l’ASSE en Ligue 1 en fin de saison. Avant un départ dans un top club européen dans un an ?