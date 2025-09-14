ICONSPORT_270251_0086

ASSE : Stassin fait éclater la vérité sur son avenir

ASSE14 sept. , 9:40
parCorentin Facy
Buteur contre Clermont samedi soir, Lucas Stassin a offert la victoire aux Verts au stade Gabriel-Montpied. Un but crucial pour l’attaquant belge, longtemps au coeur des rumeurs durant le mercato.
Homme fort de la saison de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1 la saison dernière, Lucas Stassin a fait l’objet de multiples rumeurs durant l’été. Rien d’étonnant puisque le buteur belge de 21 ans était très courtisé. Dans la dernière ligne droite du mercato, le Paris FC et Al-Hilal ont transmis de grosses offres à l’ASSE, supérieures à 25 millions d’euros. Le club saoudien est même monté jusqu’à 40 millions d’euros bonus compris, une proposition rejetée par les Verts, déterminés à conserver leur meilleur joueur pour mettre toutes les chances de leurs côtés afin de vite remonter en Ligue 1.
Remplaçant face à Clermont ce samedi après une semaine agitée en raison du mercato, Lucas Stassin a signé une entrée déterminante avec un but décisif à la clé. La saison 2025-2026 du buteur stéphanois est définitivement lancé. Dans son édition du jour, L’Equipe confirme que Lucas Stassin a vécu un été agité avec de grosses interrogations autour de son avenir. Pourtant, la porte n’a « jamais vraiment été ouverte » par les dirigeants de l’ASSE, lesquels ont rapidement fait du Belge un joueur quasiment intransférable.

Stassin n'a jamais été au clash pour quitter l'ASSE

Et tandis que dans la presse, il était courant de lire que Lucas Stassin voulait absolument partir pour évoluer dans un championnat supérieur, le quotidien national ne confirme pas cette version. Au contraire, notre confrère Laurent Grandcolas révèle que « Stassin et son entourage n’ont pas tenté de faire le forcing » pour obtenir un départ de Saint-Etienne ces dernières semaines. Une attitude exemplaire de la part du buteur belge, qui va donc logiquement reprendre sa place dans l’équipe d’Eirik Horneland. Avec l’objectif clairement assumé de contribuer à la remontée de l’ASSE en Ligue 1 en fin de saison. Avant un départ dans un top club européen dans un an ?
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM : Longoria a une mission titanesque après sa suspension

Est-ce qu'il va faire comme son boss ?

Le destin de Maignan bouleversé à six mois du Mondial ?

Chelsea le cimetière des internationaux français depuis quelques années ?

L1 : OL, Strasbourg, la DNCG va frapper fort

Ce soir il portera le maillot de Rennes, il a de la chance, il est motivé au moins par 2 équipes : l'OM et l'OL.

Le Real Madrid est prévenu, le nouvel OM est là

Rassure nous en disant que tu n as pas + de 15 ans ? 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

On rira toujours de ta fuite et de ton mensonge sur cette ville 🤣 Raymond a grillé ton compte fake

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

