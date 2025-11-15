ASSE : Messi à Saint-Etienne, les fans sont tombés de haut

Critiqué pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne la saison dernière, Lucas Stassin avait mal vécu ses premiers mois dans le Forez. Son père se souvient d’attentes démesurées par rapport au statut de l’attaquant belge.

Un an plus tard, le clan Lucas Stassin n’a pas digéré. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne avait connu des débuts compliqués dans le Forez. Après son arrivée pour 10 millions d’euros à l’été 2024, soit le plus gros transfert de l’histoire des Verts à seulement 19 ans, le Belge avait inscrit son premier but en décembre. Une telle disette ne pouvait que susciter l’impatience des supporters. Une pression démesurée pour le père du jeune talent.

« Lucas arrive là avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire du club, a rappelé Stéphane Stassin dans le podcast En Off. Saint-Etienne a des supporters incroyables, aller voir un match à Saint-Etienne c'est quelque chose. Donc il y a eu énormément d'engouement par rapport à l'arrivée de Lucas. Mais eux, les supporters, ils pensent que Lionel Messi arrive à Saint-Etienne parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Lucas a du potentiel, il a encore une marge de progression mais il est loin d'être le phénomène. »

« J'ai senti cette pression directement quand je suis arrivé. Et c'est normal. Là-bas à Saint-Etienne, le foot c'est une religion, c'est leur vie. Il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est normal, il y a une énorme attente par rapport à Lucas, a insisté le père de l’avant-centre. Quelques jours avant, il y a le club qui dit : "on va prendre notre temps avec Lucas". Et puis il est très médiatisé, il y a une énorme pression. Les supporters attendent que Lucas mettent un doublé dès le samedi. » Le temps de s’adapter, Lucas Stassin avait réalisé une bien meilleure deuxième partie de saison, sans parvenir à éviter la relégation des Verts en Ligue 2.