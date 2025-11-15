ICONSPORT_272823_0045
Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin

ASSE : Messi à Saint-Etienne, les fans sont tombés de haut

ASSE15 nov. , 16:00
parEric Bethsy
0
Critiqué pour ses débuts à l’AS Saint-Etienne la saison dernière, Lucas Stassin avait mal vécu ses premiers mois dans le Forez. Son père se souvient d’attentes démesurées par rapport au statut de l’attaquant belge.
Un an plus tard, le clan Lucas Stassin n’a pas digéré. L’attaquant de l’AS Saint-Etienne avait connu des débuts compliqués dans le Forez. Après son arrivée pour 10 millions d’euros à l’été 2024, soit le plus gros transfert de l’histoire des Verts à seulement 19 ans, le Belge avait inscrit son premier but en décembre. Une telle disette ne pouvait que susciter l’impatience des supporters. Une pression démesurée pour le père du jeune talent.
« Lucas arrive là avec cette étiquette du transfert le plus cher de l'histoire du club, a rappelé Stéphane Stassin dans le podcast En Off. Saint-Etienne a des supporters incroyables, aller voir un match à Saint-Etienne c'est quelque chose. Donc il y a eu énormément d'engouement par rapport à l'arrivée de Lucas. Mais eux, les supporters, ils pensent que Lionel Messi arrive à Saint-Etienne parce que c'est le plus gros transfert de l'histoire du club. Lucas a du potentiel, il a encore une marge de progression mais il est loin d'être le phénomène. »
« J'ai senti cette pression directement quand je suis arrivé. Et c'est normal. Là-bas à Saint-Etienne, le foot c'est une religion, c'est leur vie. Il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est normal, il y a une énorme attente par rapport à Lucas, a insisté le père de l’avant-centre. Quelques jours avant, il y a le club qui dit : "on va prendre notre temps avec Lucas". Et puis il est très médiatisé, il y a une énorme pression. Les supporters attendent que Lucas mettent un doublé dès le samedi. » Le temps de s’adapter, Lucas Stassin avait réalisé une bien meilleure deuxième partie de saison, sans parvenir à éviter la relégation des Verts en Ligue 2.
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs13
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
Jérémy Gélin
Rennes

Boycotté par la Ligue 1, il demande des explications

ICONSPORT_273039_0096
PSG

PSG : Bouaddi fait monter les enchères

ICONSPORT_273774_0007
Mondial 2026

CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi

Fil Info

21:00
Boycotté par la Ligue 1, il demande des explications
20:30
PSG : Bouaddi fait monter les enchères
20:10
CdM 2026 : L'Espagne à 99% au Mondial
20:03
CdM 2026 : Programme TV et résultats des matchs de samedi
20:01
CdF : Caen éliminé par une équipe de Régional 1
20:00
OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille
19:30
Le Barça sort une enveloppe XXL pour un buteur
19:00
PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris
18:30
La DNCG fait toujours trembler l'OL

Derniers commentaires

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

Quelle blague Greenwood, 1 but sur 5 dans sa carrière c'est un penalty, chiffre encore plus grand s'il les avaient tiré à ManU Mbappe, malgré tt ses buts, seulement 1 sur 8 est un penalty

OM : Après les arbitres, l’UEFA s’acharne sur Marseille

Tu veux dire que les meilleurs supporters seraient ceux qui applaudissent quand l'emir l'ordonne et ferment leur gueule quand l'emir l'ordonne ?

PSG : Le remplaçant idéal d’Hakimi proposé à Paris

Bah il a pris 7 ans en quelques lignes le gars....passé de 27 à 34 ans...🤪

OM : Greenwood obsédé par un retour en Angleterre

Vous comprenez rien C'est un vrai marseillais maintenant Il est capable de réciter tout l'alphabet en rotant

Greenwood pardonné, l’OM choque l’Angleterre

On parle de Greenwood quand même.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading