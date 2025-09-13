ICONSPORT_270251_0028

ASSE : « Le pire match », Horneland se lâche

ASSE13 sept. , 23:12
parCorentin Facy
Satisfait du résultat, Eirik Horneland était moins emballé par le jeu produit par son équipe après la courte victoire de l’ASSE à Clermont ce samedi soir (1-2).
Leader de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne continue sa marche en avant. Les Verts l’ont emporté à Clermont ce samedi, mais que ce fût difficile pour l’équipe d’Eirik Horneland. D’abord menés 1-0, les Stéphanois ont finalement arraché la victoire en seconde période grâce à Lucas Stassin, remplaçant au coup d’envoi de la partie. Après la victoire de son équipe, Eirik Horneland a affiché un véritable soulagement. Au micro de BeInSports, l’entraîneur norvégien s’est tout de même dit contrarié par le jeu produit par son équipe.
« Très content du résultat, c'était un match difficile à l'extérieur. Je pense qu'on a fait le pire match depuis le début de saison. Il n'y avait pas assez de connexion entre les joueurs, on s'est compliqué la tâche » a déploré Eirik Horneland, lequel a par ailleurs évoqué la situation de Lucas Stassin, remplaçant au coup d’envoi à la surprise générale. « Il a eu une semaine dernière difficile avec les discussions de transferts autour de lui. Il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes, comme Duffus. Jaber et Tardieu ne sont pas vraiment entrainés donc on avait pas beaucoup de joueurs à mettre » a précisé le coach des Verts. Cette victoire conforte en tout cas l’avance de l’ASSE en tête du classement, une semaine avant le choc face au Stade de Reims à Geoffroy-Guichard.

Ligue 2

13 septembre 2025 à 20:00
Clermont
1
2
Match terminé
Saint-Étienne
Boakye52'Stassin62'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
81
ENTRE
I. Coulibaly
ClermontClermont
SORT
K. Bamba
ClermontClermont
Remplacement
80
ENTRE
N. El Jamali
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
A. Boakye
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
67
ENTRE
A. Hunou
ClermontClermont
SORT
J. Gastien
ClermontClermont
Remplacement
67
ENTRE
H. Saivet
ClermontClermont
SORT
I. Fakili
ClermontClermont
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading