ASSE : « Le pire match », Horneland se lâche

ça ne bat qu'une faible équipe de Lorient qui jouait à 10 et ça y est ils pensent étre les roi du monde
Résultat des courses dimanche soir
Bien👍
Vous avez gagné la C1 donc oui vous avez la meilleure equipe Le mot club comprend l histoire, le palmares, les supporters, le stade et encore plusieurs composantes donc sur ceci je ne pense pas qu il y a mieux que le Réal non ? A oui depuis ce changement, nos articles sont beaucoup moins pollué et quand je brûle la petite Kenny, il n y a pas 2 autres comptes en bois qui viennent spammer 🤣 Pour le moment, c est fini de voir un Pau Lopez avoir + de réactions que Neymar et Messi réunit 🤣
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
