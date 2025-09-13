ASSE : « Le pire match », Horneland se lâche

Satisfait du résultat, Eirik Horneland était moins emballé par le jeu produit par son équipe après la courte victoire de l’ASSE à Clermont ce samedi soir (1-2).

Leader de la Ligue 2, l’AS Saint-Etienne continue sa marche en avant . Les Verts l’ont emporté à Clermont ce samedi, mais que ce fût difficile pour l’équipe d’Eirik Horneland. D’abord menés 1-0, les Stéphanois ont finalement arraché la victoire en seconde période grâce à Lucas Stassin, remplaçant au coup d’envoi de la partie. Après la victoire de son équipe, Eirik Horneland a affiché un véritable soulagement. Au micro de BeInSports, l’entraîneur norvégien s’est tout de même dit contrarié par le jeu produit par son équipe.

« Très content du résultat, c'était un match difficile à l'extérieur. Je pense qu'on a fait le pire match depuis le début de saison. Il n'y avait pas assez de connexion entre les joueurs, on s'est compliqué la tâche » a déploré Eirik Horneland, lequel a par ailleurs évoqué la situation de Lucas Stassin, remplaçant au coup d’envoi à la surprise générale. « Il a eu une semaine dernière difficile avec les discussions de transferts autour de lui. Il n'était pas prêt pour jouer 90 minutes, comme Duffus. Jaber et Tardieu ne sont pas vraiment entrainés donc on avait pas beaucoup de joueurs à mettre » a précisé le coach des Verts. Cette victoire conforte en tout cas l’avance de l’ASSE en tête du classement, une semaine avant le choc face au Stade de Reims à Geoffroy-Guichard.