ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles

« Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté pour moi. Je souhaite remercier la direction et les coaches Horneland et Bedenik pour cette confiance accordée. Tous ensemble, avec humilité et ambition, travaillons pour remettre ce club où il doit être. »- Gautier Larsonneur au sujet de sa prolongation dans un communiqué officiel
Tu dois dire quoi de la gestion de ton ancien joueur de tennis 🤣
D'accord avec ton analyse.
Putain, la chance...!!
bha faut surtt revenir a des prix normaux, le cout de fsbrication dépasse pas 5€ et ils le vendent 120-150€
C'est sûr c'est l'occasion pour eux de briller et de prouver qu'ils meritent plus fe temps de jeu. Un mal pour un bien en quelques sortes.
💚 Stéphanois depuis 2023, Gautier Larsonneur voit plus loin en Vert ! Le capitaine des Verts a prolongé son bail dans le Forez jusqu’en 2028. 🆕✍️