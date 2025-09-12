ASSE : Le gros doute de Laurent Batlles

Ce jeudi soir, l’AS Saint-Etienne a officialisé la prolongation de contrat de son portier Gautier Larsonneur jusqu’en 2028. Cette semaine, Laurent Batlles s’est exprimé sur l’ancien gardien de Valenciennes. Selon l’ancien entraîneur de l’ASSE, Larsonneur n’est pas le meilleur choix pour être le capitaine.

L’AS Saint-Etienne retrouve les pelouses de Ligue 2 ce samedi à Clermont pour la cinquième journée. Le club du Forez veut sécuriser sa première place du championnat. Avant de se lancer sur le rectangle vert, la formation d’Eirik Horneland a prolongé son gardien de but, Gautier Larsonneur . Le capitaine des Verts s’est engagé jusqu’en 2028 avec le club du Forez. Débarqué en janvier 2023 en provenance de Valenciennes pour 1,6 million d’euros, l’ancien brestois s’est établi comme le numéro 1. Cette semaine Laurent Batlles s’est exprimé dans le cadre de l’émission Sainté Night Club sur le choix d’Eirik Horneland de nommer le gardien de but comme capitaine de l’ASSE.

« Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté pour moi. Je souhaite remercier la direction et les coaches Horneland et Bedenik pour cette confiance accordée. Tous ensemble, avec humilité et ambition, travaillons pour remettre ce club où il doit être. » - Gautier Larsonneur au sujet de sa prolongation dans un communiqué officiel

Larsonneur un leader, mais pas capitaine

L’ancien entraîneur de Clermont n’est pas fan de donner le capitanat à un gardien de but. « Le capitanat donné au gardien, ce n’est pas quelque chose qui me plaît énormément. Parce que parfois, c’est difficile de faire passer certains messages à une équipe quand tu es capitaine, mais un peu éloigné des autres. (...) Mais si le coach a décidé de le donner à Larsonneur, c’est qu’il a ses raisons, et il faut les respecter, » explique-t-il. Autrefois entraîneur dans le Forez, Laurent Batlles comprend la difficulté de nommer un autre capitaine dans un effectif remodelé cet été. « Après, la question, c’est : à qui donner le brassard aujourd’hui ? Ce n’est pas évident non plus. Il faut trouver un joueur capable d’être rassembleur, à la fois sur le terrain et en dehors, et qui soit aussi un exemple, » poursuit-il. Gautier Larsonneur reste un leader dans le vestiaire des Verts. Après une saison en Ligue 1 compliquée, le portier stéphanois veut se refaire la cerise cette saison en Ligue 2.