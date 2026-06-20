Football/Coupe du monde-Le Maroc s'impose face à l'Écosse

Alex : La fin du mercato (1er septembre) est après le début du championnat (21 août). Si des clubs sont relégués par la DNCG alors que le championnat a déjà débuté, on fait comment ?
Apres ça reste un triplé contre le qatar,c’est pas ouf non plus...
OUF !!!!! J'ai eu peur , je ne le voyais pas venir ce premier contrat pro. Un e bonne chose de faite , le prochain Adil Hamdani
La dncg est un reel probleme surtout a cette periode le passage devrait etre apres le mercato ca eviterait les ventes a perte
alors je l'avais vu jouer en jeune et je trouvais que c'etait un super coup et j'avais parlé a un pote portugais qui suis pas mal et il m'en avait dit que du bien et ne comprenait pas trop le tarif de 2m je m'attendais pas a qu'il performe aussi vite mais sur le terrain tu voyais deja que c'etait un vrai combattant meme en jeune .. le pb c'est que ce type de mentalité y en a pas tous les jours .. combien de temps qu'on avait pas vu ca a l'ol?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading