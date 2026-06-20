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Football/Coupe du monde-Le Maroc s'impose face à l'Écosse

Mondial 202620 juin , 3:50
parFoot01 avec Reuters
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FOXBOROUGH, Massachusetts, 19 juin (Reuters) - Le Maroc s'est imposé vendredi face à l'Écosse (1-0) dans le groupe C, Ismaël Saibari marquant son deuxième but en autant de matchs et laissant son équipe bien placée pour se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde de football.
Quelques secondes après le début du match, Ismaël Saibari, lancé par une passe de Brahim Diaz, a profité de l'inattention des défenseurs écossais et décoché une frappe puissante qui trompa le gardien Angus Gunn.
Le Maroc domina largement l'Écosse pendant la majeure partie de la première période.
Bien que les hommes de Steve Clarke aient joué avec plus d'intensité après la pause, c'est le Maroc qui s'est approché le plus d'inscrire un nouveau but, lorsqu'une frappe d'Ismaël Saibari a été déviée sur la barre transversale peu après la reprise.
Le Maroc, qui compte quatre points après avoir terminé son premier match contre le Brésil sur un nul (1-1), affrontera Haïti pour son dernier match de groupe.
L'Écosse, quant à elle, totalise trois points après sa victoire 1-0 contre Haïti samedi. Les Écossais termineront leur phase de groupes lors d'un match contre le Brésil mercredi prochain.
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La dncg est un reel probleme surtout a cette periode le passage devrait etre apres le mercato ca eviterait les ventes a perte

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alors je l'avais vu jouer en jeune et je trouvais que c'etait un super coup et j'avais parlé a un pote portugais qui suis pas mal et il m'en avait dit que du bien et ne comprenait pas trop le tarif de 2m je m'attendais pas a qu'il performe aussi vite mais sur le terrain tu voyais deja que c'etait un vrai combattant meme en jeune .. le pb c'est que ce type de mentalité y en a pas tous les jours .. combien de temps qu'on avait pas vu ca a l'ol?

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