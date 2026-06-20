Football/Coupe du monde-L'Allemagne se prépare à un match exigeant contre la Côte d'Ivoire

L'Allemagne s'attend à ce que son prochain match de Coupe du monde, qui la verra opposée à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, soit plus exigeant que son premier match du mondial, a déclaré vendredi l'entraîneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann.

L'Allemagne a écrasé Curaçao (7-1), qui faisait ses débuts dans le tournoi, lors de son entrée en lice dans la compétition la semaine dernière, tandis que la Côte d'Ivoire a arraché la victoire en fin de rencontre face à l'Équateur (1-0).

Julian Nagelsmann a déclaré que les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 poseraient quelques problèmes à son équipe lors de leur rencontre de samedi, dans le cadre du groupe E.

"Ils ont une excellente défense. Ils sont très rapides sur les trois postes offensifs", a-t-il dit aux journalistes lors d'une conférence de presse à la veille du match.

Le sélectionneur allemand a déclaré que la force de l'équipe de Côte d'Ivoire au milieu du terrain constituait également une menace, mais que lui et ses joueurs travaillaient à trouver des solutions.

"Nous avons pris des mesures et nous nous sommes préparés en conséquence afin de les affaiblir au maximum", a-t-il dit. "Nous ne gagnerons pas toujours car ils sont tout simplement trop forts, mais nous jouerons notre propre match."

(Nicole Fernandes à Toronto)