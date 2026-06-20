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Football/Coupe du monde-Koeman promet de faire de meilleurs changements lors du prochain match des Pays-Bas

Mondial 202620 juin , 4:47
parFoot01 avec Reuters
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Le sélectionneur des Pays-Bas, Ronald Koeman, s'est engagé à mieux gérer son banc lors du prochain match de Coupe du monde de son équipe, qui doit jouer samedi contre la Suède.
Les Pays-Bas cherchent à relancer leur Coupe du monde après un match nul décevant contre le Japon (2-2) lors de leur entrée en lice dans le tournoi.
Ronald Koeman a assumé l'entière responsabilité du résultat et a déclaré qu'il avait souhaité que ses joueurs pressent plus haut sur le terrain.
"Tout d'abord, l'impact ou l'influence des remplacements n'a pas été positif et j'en suis bien sûr responsable", a-t-il dit vendredi aux journalistes. "J'accepte les critiques à mon égard. Ce n'est pas un problème."
"J'ai pris cette décision après avoir discuté avec mon staff. J'ai également clairement indiqué les points que je souhaitais améliorer. Nous aurions dû presser davantage, plus haut sur le terrain, ce que nous n'avons pas réussi à faire. Nous voulons transmettre ce message aux joueurs."
Les Néerlandais affrontent une équipe suédoise menée par le duo d'attaque Viktor Gyokeres et Alexander Isak, qui ont chacun marqué lors de la victoire de la Suède contre la Tunisie (5-1).
Les Pays-Bas devront se passer de Quinten Timber, forfait en raison d'une commotion cérébrale après une collision avec un coéquipier, tandis que le milieu de terrain Frenkie de Jong souffre d'une blessure à l'estomac.
Le sélectionneur des Pays-Bas a également déclaré qu'il comptait sur Memphis Depay, meilleur buteur de tous les temps des Pays-Bas, qui a récemment souffert de problèmes à la cuisse et n'a pas réussi à avoir un impact significatif contre le Japon après son entrée en jeu.
"C'est un joueur qui peut nous apporter beaucoup", a estimé Ronald Koeman. "Il l'a toujours été. Donc, quand nous aurons besoin de lui, il sera sur le terrain."
(Michael Kahn)
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