Football/Coupe du monde-Koeman promet de faire de meilleurs changements lors du prochain match des Pays-Bas

C'est strategique...parce que Le Havre est juste le plus grand port français mec....Même là l'OM n'y est pas....Je plaisante mais tu as un peu raison...Le prix n'est pas le même me non plus.
Toutes nos prières pour nos amis Allemands qui affronteront un ogre Africain triple vainqueur de la CAN!
Et oui c est bien celà, un joueur avec cette mentalité de guerrier on en pas tous les ans.
Alex : La fin du mercato (1er septembre) est après le début du championnat (21 août). Si des clubs sont relégués par la DNCG alors que le championnat a déjà débuté, on fait comment ?
Apres ça reste un triplé contre le qatar,c’est pas ouf non plus...
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