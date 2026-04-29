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ASSE : Larsonneur doit faire taire les rumeurs

ASSE29 avr. , 11:30
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne a failli le week-end dernier face à Troyes. Dans un choc de haut de tableau de Ligue 2, le club du Forez s’est écroulé et a concédé une lourde défaite 3-0. Pointé du doigt après le but de Bentayeb, Gautier Larsonneur va-t-il finir la saison dans les cages des Verts ?
Nouvelle défaite au pire des moments pour l’AS Saint-Etienne samedi dernier. Face au leader Troyes, les Verts se sont effondrés. Battus sèchement 3-0, les hommes de Philippe Montanier ont laissé le leader aubois valider sa montée en Ligue 1. Mais pire que cela, l’ASSE est désormais troisième de Ligue 2, derrière Le Mans. Si le club du Forez veut éviter les play-offs, il faudra s’imposer sur les deux dernières journées à Rodez et face à Amiens tout en espérant un faux pas du Mans. Pointé du doigt après la défaite, Gautier Larsonneur sera sous pression. Le portier stéphanois devra se montrer intraitable sur les deux dernières journées.

Larsonneur sous pression

Intervenant dans l’émission du Sainté Night Club, l’ancien joueur aujourd’hui consultant Patrick Guillou a livré son ressenti sur Gautier Larsonneur. « D’un côté, le meilleur gardien de Ligue 2 en 2024, mais c’était il y a deux ans. Entre-temps, entre Ligue 1 et Ligue 2, tu as pris 112 buts. C’est la faute de la défense, mais les arrêts décisifs qu’il pouvait faire en 2024, il les fait beaucoup moins en 2026. En Ligue 2 il fait aussi quelques boulettes […] Depuis quelques semaines, il y a un côté instable et un manque de sérénité qu’il diffuse à ses partenaires, » explique-t-il dans un premier temps.
Épinglé sur les réseaux sociaux pour de supposées sorties nocturnes, l’ancien gardien de Brest est sous pression. Selon Patrick Guillou, la vie privée du joueur n’est pas un problème tant qu’il répond présent par la suite. « Adrien et moi, on a connu des joueurs dans notre carrière qui sortaient, qui faisaient la fête. Moi, ça ne me pose pas de problème. Dans sa vie privée, un joueur fait ce qu’il veut, il peut faire ce qu’il veut. Cependant, il doit être irréprochable le samedi, ce qui n’est pas le cas, » conclut-il. Désormais Philippe Montanier peut-il changer ses plans et titulariser Brice Maubleu en fin de saison ? Première réponse samedi à Rodez.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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