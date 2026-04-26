ASSE : L'arbitre scandalise les Verts

L'ASSE ne contestait pas la nette victoire de Troyes, samedi, à Geoffroy-Guichard, mais quelques décisions de l'arbitre de la rencontre ont clairement énervé les joueurs et le staff stéphanois.

Ce n'était pas la première fois qu'Antoine Valnet dirigeait un match de l'AS Saint-Étienne puisqu'il a notamment arbitré la nette victoire des Verts à Montpellier, mais aussi la victoire de Boulogne dans le Chaudron. Cependant, samedi soir il officiait pour une rencontre qui était un sommet de la Ligue 2 puisqu'il opposait les deux premiers au classement. Et si Troyes a laminé les Verts, après une seconde période de très haut niveau, du côté de l'ASSE, on regrettait que l'arbitre ait un peu fait preuve de laxisme en faveur de l'ESTAC.

Notamment sur la faute de Monpay qui a contraint Davitashvili à sortir après seulement six minutes de jeu. Car le joueur troyen n'a pas été du tout sanctionné sur cette action, ce qui a ulcéré Philippe Montanier. L'entraîneur de l'AS Saint-Étienne n'a pas aimé non plus l'attitude d'Antoine Valnet, qui, selon lui, a laissé les joueurs troyens gagner du temps de manière excessive. Tout cela sans même parler du but refusé à l'ASSE avant la pause.

Le but refusé à l'ASSE était valable ?

« Zuriko Davitashvili c’est quand même est incroyable qu’il se fasse démonter la cheville sans qu'il y ait coup-franc. Les arbitres doivent protéger les joueurs, ce n'est pas de la faute de l’arbitre si on perd mais quand même, a fulminé l’entraîneur des Verts avant d’en remettre une couche. C’est vrai que les joueurs de Troyes ont habilement cassé le rythme avec toute la mansuétude de l'arbitre. Concernant le but refusé à Pedro, je n’ai pas vu l’action, je ne sais pas s’il y a faute », constatait Phlippe Montanier. Du côté du Progrès, on reconnait que la décision de refuser le but stéphanois était probablement une erreur d'arbitrage, mais là encore si les Verts ont totalement coulé en seconde période, ils ne le doivent qu'à eux-même.