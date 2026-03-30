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ASSE : Kilmer Sports prend un décision choquante

ASSE30 mars , 19:30
parClaude Dautel
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L'AS Saint-Etienne n'est pas encore en Ligue 1, mais les dirigeants stéphanois ont déjà décidé de faire un choix qui fait du bruit du côté de Geoffroy-Guichard. Car Kilmer Sports va toucher au porte-monnaie des supporters.
Le samedi 11 avril, et une semaine après un déplacement à Nancy, les Verts recevront Dunkerque dans le cadre de la 30e journée de Ligue 2. Chaque match qui passe rapproche l'AS Saint-Etienne de la Ligue 1, puisque sous les ordres de Philippe Montanier l'ASSE s'est redressée de manière spectaculaire avec 19 points pris sur 21 possibles. Alors, du côté des propriétaires de Sainté, on a décidé que pour cette affiche contre le club nordiste, le prix des places pouvait évoluer et pas dans le sens de la baisse. En effet, dans toutes les catégories, le prix des billets a sérieusement augmenté et, du côté des supporters, cela grogne très fort.
Pour certains habitués de Geoffroy-Guichard cette décision de Kilmer Sports va à l'encontre de ce que devrait être la politique tarifaire de l'AS Saint-Etienne au moment où le prix du carburant explose et que les familles doivent se serrer la ceinture. Nombreux sont ceux qui craignent que cette grosse hausse des prix soit annonciatrice de ce que sera la tarification des places la saison prochaine en cas de remontée en Ligue 1. D'autres sont encore plus ironiques et évoquent le retour des Verts sur la scène européenne. « Ils ont mis la billetterie en mode Saint-Étienne Coupe d’Europe je crois bien », persifle Noxew42 sur X (anciennement Twitter). Il est vrai que l'ASSE sait que plus on va se rapprocher de la fin de la saison et plus la demande de tickets va grimper si le retour dans l'élite se confirme. Mais forcément, cela passe mal dans un club qui a toujours mis en avant son côté populaire et qui a toujours eu une politique tarifaire raisonnable.

Ligue 2

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
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2
Saint-Étienne
53281657502921
3
Le Mans
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
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18
Metz
142735192560-35

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