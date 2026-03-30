ASSE : Kilmer Sports prend un décision choquante

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C étais une équipe A, va dire à gardiola que cherki c'est un joueur d équipe B , il serait pas du tout d accord avec toi , en EDF on a tellement de monde que nous avons 2 équipe A
t es tellement drole. continues surtout. on se marre trop toi et ton pote mytho atton. vous faites une belle paire..
4 ans qu il casse les couillles et maintenant que le maire lui mange ds la main, il va prendre son temps mdrr. comment se foutre du monde. heureusement qu il paie bien
c est normal. on se fout tellement de ta tronche de mytho.... on espere tjs que tu restes
on parle des buteurs
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|3
|5
|19
|25
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Scandaleux, SCANDALEUX ! On trouvais déjà les tarifs élevés, mais là on marche sur la tête. On est en LIGUE 2 et on joue contre Dunkerque, faut se réveiller !
📈🤨 Grosse augmentation de la billetterie pour le match contre Dunkerque : ➡️ Henri Point Inf : Entre 22€ à 52€ ➡️ Henri point Sup : Entre 30€ à 38€ ➡️ Corner nord : 26€ ➡️ Corner famille 20€ ➡️ Corner musée 22€ ➡️ Bloc 10 Pierre Faurand 42€ #ASSE #ASSEUSD