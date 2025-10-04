ASSE : Il y a plus fort que lui, Stassin se fait recadrer

En grande forme avec l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin n’a cependant pas été appelé par Rudi Garcia en équipe nationale. L’ancien entraîneur de l’OM lui a préféré Michy Batshuayi. Le sélectionneur des Diables Rouges a justifié son choix.

Lucas Stassin quitte le Forez lors de la trêve internationale, mais pas pour la sélection de Rudi Garcia. L’attaquant de Saint-Etienne a été convoqué avec les espoirs. En concurrence avec d’autres éléments, le jeune attaquant de 20 ans a pour ambition de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. Son début de saison (quatre buts en sept matchs de Ligue 2) n’a pas suffi à convaincre le sélectionneur français de le prendre. Malgré les blessures sur le front offensif belge, Stassin n’est pas dans la liste. Rudi Garcia lui a préféré Michy Batshuayi. Malgré peu de temps de jeu sur ce début de saison avec Francfort, le buteur de 32 ans garde la confiance de son sélectionneur.

En conférence de presse, Rudi Garcia s’est justifié sur son choix. Le champion de France avec le LOSC en 2011 a d’abord évoqué le cas Stassin. « Lucas Stassin ? Cela dépend aussi de la concurrence, et il y en a de la concurrence devant ! (...) C'est un jeune joueur encore. Lucas Stassin est un joueur d'avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s'il continue comme ça… Oui, c'est quelqu'un qu'on suit comme les autres de très près, » explique-t-il. Par la suite, l’ancien entraîneur de l’OM a justifié le choix de prendre Batshuayi. L’attaquant de 32 ans possède une expérience avec les Diables Rouges.

Avec l’absence de certains leaders, la Belgique a besoin de cadres pour poursuivre sa transition. « J’ai préféré Michy Batshuayi. Ils peuvent y acquérir une expérience internationale en plus. Mais Michy peut nous qualifier sur les deux prochains matchs, » déclare Rudi Garcia. Lucas Stassin devra donc faire plus avec l’AS Saint-Etienne sur la suite de la saison pour pouvoir toucher son rêve du doigt, disputer la Coupe du monde 2026 avec son pays. Pour rappel, il reste le meilleur buteur belge sur l'année civil 2025.