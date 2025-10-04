ICONSPORT_272075_0003

ASSE : Il y a plus fort que lui, Stassin se fait recadrer

ASSE04 oct. , 13:20
parNathan Hanini
0
En grande forme avec l’AS Saint-Etienne, Lucas Stassin n’a cependant pas été appelé par Rudi Garcia en équipe nationale. L’ancien entraîneur de l’OM lui a préféré Michy Batshuayi. Le sélectionneur des Diables Rouges a justifié son choix.
Lucas Stassin quitte le Forez lors de la trêve internationale, mais pas pour la sélection de Rudi Garcia. L’attaquant de Saint-Etienne a été convoqué avec les espoirs. En concurrence avec d’autres éléments, le jeune attaquant de 20 ans a pour ambition de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Diables Rouges. Son début de saison (quatre buts en sept matchs de Ligue 2) n’a pas suffi à convaincre le sélectionneur français de le prendre. Malgré les blessures sur le front offensif belge, Stassin n’est pas dans la liste. Rudi Garcia lui a préféré Michy Batshuayi. Malgré peu de temps de jeu sur ce début de saison avec Francfort, le buteur de 32 ans garde la confiance de son sélectionneur.
En conférence de presse, Rudi Garcia s’est justifié sur son choix. Le champion de France avec le LOSC en 2011 a d’abord évoqué le cas Stassin. « Lucas Stassin ? Cela dépend aussi de la concurrence, et il y en a de la concurrence devant ! (...) C'est un jeune joueur encore. Lucas Stassin est un joueur d'avenir pour la sélection. Il est en train de progresser et s'il continue comme ça… Oui, c'est quelqu'un qu'on suit comme les autres de très près, » explique-t-il. Par la suite, l’ancien entraîneur de l’OM a justifié le choix de prendre Batshuayi. L’attaquant de 32 ans possède une expérience avec les Diables Rouges.
Avec l’absence de certains leaders, la Belgique a besoin de cadres pour poursuivre sa transition. « J’ai préféré Michy Batshuayi. Ils peuvent y acquérir une expérience internationale en plus. Mais Michy peut nous qualifier sur les deux prochains matchs, » déclare Rudi Garcia. Lucas Stassin devra donc faire plus avec l’AS Saint-Etienne sur la suite de la saison pour pouvoir toucher son rêve du doigt, disputer la Coupe du monde 2026 avec son pays. Pour rappel, il reste le meilleur buteur belge sur l'année civil 2025. 
L. Stassin

L. Stassin

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

Ligue 2

Matchs7
Buts4
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272732_0038
Premier League

Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League

om rowe prend la parole apres l affaire rabiot iconsport 258067 0312 397752
OM

« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM

ce nouveau levier du barca personne ne l a vu venir laporta 5 397287
Liga

Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

tv diawara galere ligue1 ne le lachera pas iconsport 267679 0543 398119
Info

Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout

Fil Info

18:03
Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League
18:00
« C’est difficile », Rowe dans le dur après l’OM
17:30
Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président
17:00
Diawara plombé, Thierry Henry recalé, Ligue 1+ avoue tout
16:30
L’OM a vu juste, sa trouvaille cartonne au Maroc
16:10
FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)
16:01
L2 : Programme TV et résultats de la 9e journée
16:00
OL : Paulo Fonseca veut déjà signer un chèque pour ce joueur
15:30
Signer à Bordeaux, il était effrayé

Derniers commentaires

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Quand tu m auras montré a chaque match un attaquant qui se fait stopper illégalement par le dernier défenseur sans sanction Tu m expliqueras le rouge a Benatia et aussi le 2-ème jaune a Cornelius pour son expulsion des 8 secondes avec un attaquant adverse qui est a moins de 9 mètres 15 Le règlement doit être le même pour tout le monde ok surtout quand c est flagrant et sans interprétation

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais je parle d'une façon plus globale sur les soucis de VAR et/ou d'arbitre. Tous les WE on voit des trucs de malade comme le match de l'OL contre Lille ou 2 joueurs (dont Fofana) ne doivent pas finir le match mais à les écouter, il n'y a rien voire même ca glisse comme contre Rennes avec notre super arbitre française qui nous sort cette phrase lunaire alors que le joueur peut se faire péter le tibia en 2.

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Montre moi a tous les matchs ou l attaquant qui part au but est stoppé illégalement par le dernier défenseur sans même une faute ni rouge ok ? A Lyon CJ Riley est exclu et personne dit le contraire non ?

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Mais les erreurs de la VAR et/ou des arbitres, il y en a à TOUS les matchs ou quasi et pas que pour ton OM et pas que lorsque c'est Turpin. Alors STOP la théorie du complot.

FC Metz - OM : Les compos (17h sur Beinsports 1)

NON puisque la faute est flagrante et que la VAR doit intervenir Même un aveugle la voit la faute donc oui c est toujours pareil et je ne m excuserai jamais de ca

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading