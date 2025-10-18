ASSE : Il pardonne tout et va renvoyer les Verts en Ligue 1

Ton pschit ce sont les vols arbitrals sous l ere de Bielsa ?
Qui s enflamme ?
Disparaissez du paysage français !
Ok il est pas top pour l'instant mais ca va le faire je pense .... donnaruma qd il est arrivé c t pareil ... et la en plus il a pas de bol la defense n'est pas exceptionnel beraldo c dur....
Personne ne peut le prédire vu que l'OM n'a jamais réussi à tenir en L1 ET en Coupe d'Europe.....et encore moins avec la CDF au milieu, faut pas s'enfammer le début de saison est un peu en trompe l'oeil avec pas mal de réussite. Puis viendra la CAN et de potentiels blessures (Gouiri puis si Aubam.y passe vu son âge c'est possible) ca peut aller très vite
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
🎙️ Zuriko Davitashvili avant #ASSELMFC : "J'ai manqué quelques matchs dans l’été, mais désormais, je me sens pleinement bien. J’espère qu’on le verra sur les prochains rendez-vous et que je vais pouvoir aider l’équipe comme lors du dernier match à Montpellier. (...) Je suis un