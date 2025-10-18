ASSE : Il pardonne tout et va renvoyer les Verts en Ligue 1

Déterminé à partir cet été, Zuriko Davitashvili a dû rester à l’AS Saint-Etienne. L’attaquant géorgien s’est heurté au refus catégorique de ses dirigeants. Une décision difficile à encaisser pour l’ancien Bordelais.

L’AS Saint-Etienne a tenu bon. Malgré les nombreuses convoitises, le club stéphanois a conservé ses meilleurs joueurs. Certains avaient pourtant des envies d’ailleurs après la relégation en Ligue 2 . On pense notamment au Belge Lucas Stassin ou encore à Zuriko Davitashvili qui a mal vécu la décision catégorique de ses dirigeants.

« Le mercato, c’était un peu difficile comme situation pour moi, a reconnu l’international géorgien en conférence de presse. Mais c’est le football. Il s’est écrit pas mal de choses, il y a eu pas mal de bruit sur mon départ et les équipes qui souhaitaient me recruter. Je ne voulais pas trop écouter ce qu’il se disait. Je suis heureux d’être là et je vais faire mon mieux, donner mon maximum pour ce maillot. »

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a tourné le page et se dit focalisé sur ses nouvelles ambitions. « L’objectif est simple : marquer des buts, faire des passes décisives, aider l’équipe, a annoncé l’attaquant des Verts. Il y a deux choses différentes, le personnel et l’intérêt collectif, le plus important c’est bien entendu l’équipe avec ce projet de remontée. C’est le plus important pour nous tous, on veut revenir en Ligue 1, on a les qualités pour, j’espère qu’on arrivera à le faire. »

Z. Davitashvili Géorgie • Âge 24 • Attaquant Ligue 2 Matchs 8 Buts 4 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

C’est aussi le souhait de l'entraîneur stéphanois Eirik Horneland qui confirme la montée en puissance de Zuriko Davitashvili suite à sa déception. « Après un été difficile et un manque de rythme, il enchaîne désormais les minutes et devient de plus en plus agressif avec le ballon. On le voit percuter, combiner, porter le danger devant le but adverse. Il a encore été dangereux lors du match Géorgie–Turquie. Même si la rencontre a été compliquée, il a su se montrer décisif. Plus il joue, meilleur il devient. On sent que, lorsqu’il est à son meilleur niveau, c’est vraiment un top joueur », s’est réjoui le coach norvégien deux semaines après le doublé de son attaquant à Montpellier (2-0).