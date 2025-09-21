ASSE : Après une année en enfer, il éclate au grand jour

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.
De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌
Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...
Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.
Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
✨ Et Igor Miladinovic inscrit un chef-d'œuvre. Plan I : vu des tribunes. Le thread. 💚👇