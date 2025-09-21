ICONSPORT_264726_0054

ASSE : Après une année en enfer, il éclate au grand jour

ASSE21 sept. , 17:30
parNathan Hanini
L’AS Saint-Etienne a fait le travail en ce samedi soir face au Stade de Reims. Dans la difficulté certes, mais les hommes d’Eirik Horneland ont glané les trois points. Notamment grâce à un missile, Igor Miladinović, le Serbe retrouve des couleurs en ce début de saison après une année au placard.
Seulement 23 minutes de jeu l’an passé, après une arrivée contre trois millions d’euros. Beaucoup d’observateurs n’ont pas compris la gestion du cas Igor Miladinović du côté de Saint-Etienne. Mais après une saison en enfer, le milieu de terrain serbe renaît de ses cendres sur ce début de saison de Ligue 2. Le joueur de 22 ans s’est offert son premier but hier dans le Forez face au Stade de Reims. Une réalisation qui permet aux Verts de glaner une victoire importante face à un ancien pensionnaire de Ligue 1.

Igor Miladinović, une ascension loin d’être surprenante

Depuis le début de saison, Igor Miladinović a retrouvé des couleurs. Le joueur serbe a déjà disputé trois rencontres sur ce début de saison en championnat. Pour sa première titularisation en Ligue 2, le milieu de terrain a su tirer son épingle du jeu. Un événement qui n’étonne pas ses coéquipiers. À la fin de la rencontre, Chico Lamba s’est exprimé sur la performance de son coéquipier serbe.  « Igor, ça ne nous surprend pas. On le voit tous les jours à l’entraînement, on sait qu’il a du ballon. Il lui manquait juste une opportunité pour montrer ce qu’il sait faire. Il a très bien joué sur les deux derniers matchs, » explique le défenseur portugais au micro d’ici Saint-Etienne en zone mixte. Pour rappel, l’international espoirs serbe (six sélections) a été acheté l’été dernier au club du FK Cukaricki. Après une année d’adaptation, Miladinović aura sa carte à jouer dans une saison capitale pour l’AS Saint-Etienne qui vise une remontée en Ligue 1. 
I. Miladinović

I. Miladinović

SerbiaSerbie Âge 22 Milieu

Ligue 2

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM-PSG reporté ? La théorie du complot des Marseillais

Et bien mets la photo maintenant et je te donne mes coordonnées directement pour faire une visioconférence. Simple comme bonjour.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

De toute facon sans les magouilles de Sarko, ton vieux club de banlieue disparait Je te parle même pas des impôts des Français pour ENFIN un club dans la capitale dans les années 70 C est trop flagrant la 👌

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Oui oui tête d'âne à minuit quand tout sera innondé c'est intelligent...

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Pas sûr que les organisateurs du BO l'entendent de cette oreille, ni même l'encadrement parisien. Réglementairement, l'OM n'est pas obligé de tenir compte des contraintes du PSG certes, mais en cas de non respect de celles ci, ce sera à charge de revanche.

OM-PSG : Énorme orage à Marseille, fin du débat autour du report

Mais non c'est un complot de Nasser on vous dit. Il a fait exprés de le caler pendant le B.O c'est évident !

