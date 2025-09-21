ASSE : Après une année en enfer, il éclate au grand jour

L’AS Saint-Etienne a fait le travail en ce samedi soir face au Stade de Reims. Dans la difficulté certes, mais les hommes d’Eirik Horneland ont glané les trois points. Notamment grâce à un missile, Igor Miladinović, le Serbe retrouve des couleurs en ce début de saison après une année au placard.

Seulement 23 minutes de jeu l’an passé, après une arrivée contre trois millions d’euros. Beaucoup d’observateurs n’ont pas compris la gestion du cas Igor Miladinović du côté de Saint-Etienne . Mais après une saison en enfer, le milieu de terrain serbe renaît de ses cendres sur ce début de saison de Ligue 2. Le joueur de 22 ans s’est offert son premier but hier dans le Forez face au Stade de Reims. Une réalisation qui permet aux Verts de glaner une victoire importante face à un ancien pensionnaire de Ligue 1.

Igor Miladinović, une ascension loin d’être surprenante

Depuis le début de saison, Igor Miladinović a retrouvé des couleurs. Le joueur serbe a déjà disputé trois rencontres sur ce début de saison en championnat. Pour sa première titularisation en Ligue 2, le milieu de terrain a su tirer son épingle du jeu. Un événement qui n’étonne pas ses coéquipiers. À la fin de la rencontre, Chico Lamba s’est exprimé sur la performance de son coéquipier serbe. « Igor, ça ne nous surprend pas. On le voit tous les jours à l’entraînement, on sait qu’il a du ballon. Il lui manquait juste une opportunité pour montrer ce qu’il sait faire. Il a très bien joué sur les deux derniers matchs, » explique le défenseur portugais au micro d’ici Saint-Etienne en zone mixte. Pour rappel, l’international espoirs serbe (six sélections) a été acheté l’été dernier au club du FK Cukaricki. Après une année d’adaptation, Miladinović aura sa carte à jouer dans une saison capitale pour l’AS Saint-Etienne qui vise une remontée en Ligue 1.