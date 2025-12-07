ASSE : Horneland limogé, vent de panique à Saint-Etienne

Battu par Dunkerque samedi soir, l’ASSE pourrait terminer la 16e journée de Ligue 2 à la troisième place. Un début de saison contrasté qui fragilise Eirik Horneland après le gros mercato réalisé l’été dernier.

L’AS Saint-Etienne fait le yoyo. Depuis plusieurs semaines, l’équipe d’Eirik Horneland est l’une des plus irrégulières en Ligue 2. Capable de battre Troyes et Nancy à la suite mais aussi de s’incliner 4-0 à Annecy, 3-2 au Mans et 1-0 à Dunkerque, l’ASSE fait du surplace. Pire, les Verts pourraient perdre leur deuxième place au profit du Red Star à la fin de la 16e journée. De quoi fragiliser assez logiquement Eirik Horneland. En place depuis un an, le technicien norvégien ne parvient pas à faire de Saint-Etienne une équipe séduisante dans le jeu, ni régulière dans les résultats.

« On n'est pas du tout là où j'espérais être et là où on devrait être en termes de performance. La chance que l'on a, c'est qu'on est encore au contact des autres équipes. Contre le SC Bastia, il faudra impérativement trois points pour rester au contact. Il faudra être plus réguliers en seconde partie de saison. Donc, pour l'instant, non, pas satisfait » a d’ailleurs commenté le successeur d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de l’ASSE à l’issue du match perdu contre Dunkerque samedi. Sur les réseaux sociaux, les supporters stéphanois à demander la tête du coach norvégien se font de plus en plus nombreux et de plus en plus bruyants.

Horneland - Dall'Oglio, la comparaison fait mal

« Le contenu proposé et les résultats obtenus par L’ASSE d’Horneland depuis presque 2 mois et le match au Mans, c’est tout bonnement catastrophique et indigne d’un club avec ce budget et cet effectif. Les 11 buts face à une R3 ne doivent rien effacer. Minable » peste un supporter sur X. Un autre va dans le même sens. « Nous pouvons faire le bilan d'Horneland après 1 an et pouvons donc comparer son bilan avec celui de Dall’Oglio : Dall’Oglio 39 matchs 18V 7N 14D ; Horneland 37 matchs 15V 6N 15D. Autant de matchs de L1/L2 mais pas le même budget sur l’ensemble » regrette ce supporter de l’ASSE. Un autre, encore plus vindicatif, exige le limogeage de Horneland.

« Et on peut encore une fois applaudir la gestion de Horneland qui voit que son équipe baisse de régime mais ne fait aucun changement au milieu Dégage le Norvégien » peut-on lire sur X, au milieu de nombreux messages similaires. Le vent souffle fort pour Eirik Horneland à l’ASSE et il faudra impérativement une victoire à domicile contre Bastia avant la trêve hivernale pour calmer les critiques et ainsi passer Noël au chaud.