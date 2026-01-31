ICONSPORT_285460_0182

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

Ligue 131 janv. , 23:07
parMehdi Lunay
1
20e journée de Ligue 1 :
Stade Louis-II
Monaco-Rennes 4-0
Buts : Fati (33e), Akliouche (50e), Coulibaly (59e), Idumbo (89e) pour Monaco
Sans succès depuis 5 matchs en Ligue 1, Monaco n'était pas forcément favori avant de recevoir Rennes. Les Bretons étaient 6es au coup d'envoi et ils avaient écrasé l'ASM 4-1 au match aller. Cependant, le scénario de cette rencontre était complétement différent. Monaco était très entreprenant. Zakaria trouvait le poteau d'une belle frappe enroulée (16e). Le premier but venait logiquement grâce à Ansu Fati. Remplaçant au coup d'envoi, Akliouche entrait à la pause et doublait tout de suite la mise. Il profitait d'une remise involontaire de Golovine juste devant les cages rennaises.
Rennes réagissait dans la foulée avec un but de Lepaul mais son passeur Al Tamari était hors-jeu sur l'action. La chance bretonne était passée. Lancé en profondeur par Biereth, Coulibaly trompait Samba. Rennes vivait un calvaire et cela ne s'arrangeait pas. Le jeune belge Stanis Idumbo faisait 4-0 en fin de match.
Une victoire qui va faire du bien à Monaco après la qualification en Ligue des champions. L'ASM reste 10e avec 27 points. Rennes confirme son coup d'arrêt en 2026 avec un deuxième revers de rang. Rennes est 6e avec 31 points et s'éloigne sensiblement du podium.

Ligue 1

31 janvier 2026 à 21:05
Monaco
Fati33'Akliouche50'Coulibaly59'Idumbo Muzambo89'
4
0
Match terminé
Rennes
Chronologie
Composition
Statistiques
But
89
S. Idumbo Muzambo
MonacoMonaco
Remplacement
81
ENTRE
S. Idumbo Muzambo
MonacoMonaco
SORT
A. Golovin
MonacoMonaco
Remplacement
81
ENTRE
A. Bamba
MonacoMonaco
SORT
D. Zakaria Lako Lado
MonacoMonaco
71
B. Embolo
RennesRennes
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée

ICONSPORT_283631_0043
Liga

Esp : Barcelone maintient le cap en Liga

ICONSPORT_283382_0033
ASSE

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Fil Info

31 janv. , 23:08
L1 : Programme TV et résultats de la 20e journée
31 janv. , 22:58
Esp : Barcelone maintient le cap en Liga
31 janv. , 22:49
Officiel : L’ASSE vire Horneland
31 janv. , 22:30
OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée
31 janv. , 22:00
L’ASSE va annoncer une recrue inattendue
31 janv. , 21:55
L2 : Programme TV et résultats de la 21e journée
31 janv. , 21:54
L2 : Fiasco pour la dernière d'Horneland à l'ASSE
31 janv. , 21:40
« On vous aime », l’étonnant message d’un joueur de l’OM

Derniers commentaires

OL : Roman Yaremchuk est arrivé à Lyon

Pas le même profil. Fonseca voulait un pivot, bon dos au but, grand et fort physiquement, à la Ajorque ou Giroud. Avec Yaremchuk ou Dallinga, ça coche les cases.

Encore plombé par Rulli, l'OM replonge

Pourtant greewood il a rien à se reprocher buteur et passeur et il a étais élu meilleur joueur du match, il a fait son boulot

L1 : Monaco se réveille et pulvérise Rennes

Bien aidés par le VAR et beaucoup de réussite sur 2 buts. En face un Rennes dégueulasse en mode Pinder. Monaco reprend confiance et de la réussite c'est pas bon signe pour nous...

Officiel : L’ASSE vire Horneland

Ca fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué

OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée

Bien fait pour leur gueule ils ont cherché la merde

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading