OM : Une honteuse chasse aux Marseillais dévoilée

Le 17 janvier dernier, l'Olympique de Marseille passait une belle soirée à Angers avec un large succès 5-2. Néanmoins, la fête n'était pas mémorable dans les tribunes. Certains supporters angevins ont pris à partie des fans de l'OM.
Les supporters des clubs français sont pointés du doigt depuis plusieurs années pour leur comportement en tribunes. Dans un contexte tendu, les autorités préfèrent souvent interdire les déplacements de ces passionnés dans les autres stades, surtout dans les chocs ou les derbys. Mais, parfois, c'est à domicile que peuvent survenir les excès de violence. Selon les informations de Ouest-France
, le dernier Angers-OM
(17 janvier) a été le théâtre de véritables
« chasses à l’homme » dans les gradins de Raymond-Kopa.
Des supporters de l'OM tabassés
Les faits se seraient déroulés dans la tribune Coubertin qui accueille les ultras du Kop de la Butte. Certains supporters de Marseille qui habitent la région y ont pris place mais ils ont subi la violence de certains individus dès qu'ils célébraient les buts phocéens. Des supporters angevins cagoulés ont isolé certains fans marseillais pour les passer à tabac. Deux témoins cités par Ouest-France, un Nantais de 48 ans et un sexagénaire angevin, ont décrit des agissements dignes d'une milice.
« Pendant le match, à chaque fois que l’OM marquait, des
supporters d’Angers, parfois encagoulés, se retournaient et
scrutaient la tribune, à la recherche de personnes qui célébraient.
Quand ils en repéraient un, ils fonçaient dessus et le
tabassaient
», indiquait le Nantais qui s'en est plaint, sans succès, auprès des agents de sécurité du stade. Ces comportements ont effrayé et dégoûté les deux passionnés, lesquels envisagent de ne plus revenir dans l'enceinte du SCO
.
Le Kop de la Butte a condamné ses violences mais précise que ses membres n'en sont pas responsables. La préfecture de Maine-et-Loire n'a noté aucun incident violent dans ses rapports même si elle reconnaît la prise en charge de blessés. Elle préférait pointer le comportement des supporters marseillais.
Elle a rappelé que « le règlement intérieur du SCO prévoit l’interdiction de
supporters de l’équipe adverse en tribune Coubertin
». « De très nombreuses personnes, supportant l’OM, ont
délibérément fait le choix d’ignorer cette interdiction
», a t-elle précisé. Une réponse sans doute inaudible pour les témoins des débordements du 17 janvier dernier.