ASSE : Gazidis au front pour sauver ses Ultras

L’AS Saint-Étienne rêve plus que jamais d’une montée en Ligue 1 à l’issue de la saison. Mais les Verts comptent bien y parvenir avec le soutien de tous leurs fans, alors que deux groupes sont menacés de dissolution.

’AS Saint-Étienne affiche de fortes ambitions et veut plus que jamais connaître la joie d’une montée en Ligue 1 dans quelques semaines. La direction des Verts tentera par la suite de faire le nécessaire sur le marché des transferts afin de renforcer convenablement l’effectif de Philippe Montanier. Tout le club semble uni pour avancer dans la même direction et pérenniser la situation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. En plus du mercato, Kilmer Sports souhaite également garantir à ses fans un soutien presque inconditionnel. D’ailleurs, le président de l’AS Saint-Étienne, Ivan Gazidis, ne veut pas entendre parler de la dissolution des Magic Fans et des Green Angels.

Gazidis au soutien de ses Ultras mais...

Le 13 avril prochain, le dirigeant stéphanois sera convoqué par le ministère de l’Intérieur au sujet de la dissolution des Magic Fans et des Green Angels, groupes emblématiques d’ultras stéphanois. Ce serait une grosse erreur pour Gazidis, qui a d’ailleurs publié une tribune ce samedi dans Le Progrès, intitulée : « Dissoudre deux groupes de supporters ne fait pas une stratégie de sécurité ». Selon lui, la dissolution de ces deux groupes n’aurait aucun effet positif à long terme :

« Cette nouvelle procédure interroge par son ciblage, mais surtout par son efficacité réelle. La situation est-elle parfaite ? Non. Des incidents existent encore. Mais ils ne sont ni ignorés ni minimisés. Ils sont traités, suivis et sanctionnés dans un cadre que le club a profondément renforcé ces dernières années (...). Ces actions sont concrètes, mesurables et reconnues. La LFP souligne elle-même la qualité du dispositif de sécurité mis en place à Saint-Étienne, parmi les plus performants au niveau national.

Dissoudre des groupes structurés, identifiés et engagés dans un dialogue suivi, ce n’est pas faire disparaître les problèmes. C’est prendre le risque de déplacer des tensions vers des espaces moins visibles, et plus difficiles à maîtriser pour nous tous »

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Les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992 sont surveillés de près après plusieurs faits récents. On peut notamment citer des bagarres avant le match à Grenoble le 14 mars. Il y a quelques mois, les Magic Fans 1991 et les Green Angels 1992 avaient d'ailleurs échappé à une dissolution grâce aux garanties apportées par le club. À savoir, par exemple, le renforcement des dispositifs de sécurité dans le stade (contrôles, gestion des flux, barriérage, agents supplémentaires). Mais tout ce qui a été mis en place n’a pas forcément porté ses fruits aux yeux du ministère de l’Intérieur, qui paraît déterminé à sévir. Gazidis devra user d’arguments de poids pour inverser la tendance.