ASSE : Eirik Horneland prend un coup de massue

Ce samedi, l’AS Saint-Etienne retrouve les pelouses de Ligue 2 et se déplace à Clermont dans le cadre de la cinquième journée. Eirik Horneland a encore quelques interrogations avant la rencontre. Le technicien norvégien doit faire face à des pépins physiques au milieu de terrain.

Le championnat reprend ses droits ce week-end et la Ligue 2 ne fait pas exception. Le leader du championnat l’ AS Saint-Etienne aura fort à faire en se déplaçant à Clermont ce samedi à 20h. Les Verts sont toujours invaincus après quatre journées de championnat. Après un match nul face à Grenoble avant la trêve internationale, les hommes d’Eirik Horneland veulent reprendre leur marche en avant. Mais le technicien norvégien va devoir composer avec des blessures. Plusieurs incertitudes planent au-dessus du Forez notamment au milieu de terrain. Des jeunes joueurs ont intégré les séances ces derniers jours pour pallier les absences.

Horneland fait face à des trous au milieu

Cette semaine, certains joueurs ont retrouvé l'entraînement collectif du côté des Verts. Mais ce n’est pas le cas pour tous. Blessé contre Grenoble, Mahmoud Jaber est encore incertain pour le déplacement en Auvergne tout comme Florian Tardieu rapporte Peuple Vert. Le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE précise également que Aïmen Moueffek a effectué un travail spécifique à part du groupe. Beaucoup de points d’interrogation dans ce secteur de jeu pour l’ancien entraîneur du SK Brann. Le groupe va cependant retrouver les internationaux au fur et à mesure de la semaine. Des retours au compte-goutte qui ne facilitent pas la préparation d’une rencontre. Le onze de départ de ce samedi est loin d’être clair pour l’ASSE. Cependant, Lucas Stassin était de retour à l'entraînement après son absence ce lundi précise Peuple Vert. Eirik Horneland va donc devoir consolider son milieu de terrain sans prendre trop de risques avec des éléments qui ne sont pas à 100%.