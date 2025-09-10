ICONSPORT_268462_0076
Eirik Horneland lors de Saint-Etienne - Grenoble

ASSE : Eirik Horneland prend un coup de massue

ASSE10 sept. , 9:30
parNathan Hanini
Ce samedi, l’AS Saint-Etienne retrouve les pelouses de Ligue 2 et se déplace à Clermont dans le cadre de la cinquième journée. Eirik Horneland a encore quelques interrogations avant la rencontre. Le technicien norvégien doit faire face à des pépins physiques au milieu de terrain.
Le championnat reprend ses droits ce week-end et la Ligue 2 ne fait pas exception. Le leader du championnat l’AS Saint-Etienne aura fort à faire en se déplaçant à Clermont ce samedi à 20h. Les Verts sont toujours invaincus après quatre journées de championnat. Après un match nul face à Grenoble avant la trêve internationale, les hommes d’Eirik Horneland veulent reprendre leur marche en avant. Mais le technicien norvégien va devoir composer avec des blessures. Plusieurs incertitudes planent au-dessus du Forez notamment au milieu de terrain. Des jeunes joueurs ont intégré les séances ces derniers jours pour pallier les absences.

Horneland fait face à des trous au milieu

Cette semaine, certains joueurs ont retrouvé l'entraînement collectif du côté des Verts. Mais ce n’est pas le cas pour tous. Blessé contre Grenoble, Mahmoud Jaber est encore incertain pour le déplacement en Auvergne tout comme Florian Tardieu rapporte Peuple Vert. Le média spécialisé dans l’actualité de l’ASSE précise également que Aïmen Moueffek a effectué un travail spécifique à part du groupe. Beaucoup de points d’interrogation dans ce secteur de jeu pour l’ancien entraîneur du SK Brann. Le groupe va cependant retrouver les internationaux au fur et à mesure de la semaine. Des retours au compte-goutte qui ne facilitent pas la préparation d’une rencontre. Le onze de départ de ce samedi est loin d’être clair pour l’ASSE. Cependant, Lucas Stassin était de retour à l'entraînement après son absence ce lundi précise Peuple Vert. Eirik Horneland va donc devoir consolider son milieu de terrain sans prendre trop de risques avec des éléments qui ne sont pas à 100%. 
Derniers commentaires

C’est terminé, Mandanda met un terme à sa carrière

Bravo à lui pour sa carrière. Merci pour tout.

Gros ouf de soulagement à l’OL

L'impression de revenir à la fin des années 90 ^^

« C’est problématique » : Pierre Ménès détruit Ligue1+

C'est la chaine des clubs qui mise sur les accès jusque là refusés par les clubs. Évidemment qu'il n'y aura rien de virulent. Il imaginait quoi le Pierrot-la-main-baladeuse ?

OM : Longoria couronné avec ses 194 transferts

Attention avec TM, les 2 tiers des "transferts" sont des prêts, des retours de prêts, des jeunes du CDF qui signent leur 1er contrat, etc..

OL : Le gang des Lyonnais se soutient en Angleterre

Lyonnais un jour Lyonnais toujours 💙❤️

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

