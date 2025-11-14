ASSE : Eirik Horneland fait des cadeaux, c'est Noël à Saint-Etienne

Les clubs ne coupent pas tous dans cette trêve internationale de novembre. Hormis les formations de Ligue 1, les autres seront sur le pont ce week-end pour un tour de Coupe de France. Saint-Etienne va en profiter pour offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs.

Avec déjà pas mal d’absents à cause de la trêve internationale, Eirik Horneland va devoir bricoler ce week-end en coupe de France. L'entraîneur de l’ASSE va donner une opportunité aux jeunes joueurs du centre de formation. Une occasion de voir des têtes connues comme le jeune Djylian N'Guessan, attaquant de l’équipe de France U17 lors de la dernière Coupe du monde. Pour rappel l’ASSE fait face à l’AS Quétigny, club de Régional 2. Le match se jouera du côté de Gaston Gérard à Dijon.

Horneland offre du temps de jeu

Pour l'occasion, Eirik Horneland était de passage en conférence de presse. L'entraîneur norvégien a donné le nom des jeunes joueurs qui vont débuter la rencontre. « On a vu la semaine dernière la prestation de Kevin Pedro qui sort de l'équipe réserve. Il a fait un très bon match avec l'équipe première. […] On a aussi à notre disposition N’Guessan qui va jouer. Et ensuite, on sera certainement obligé d'utiliser un de nos milieux de terrain habituels en attaque. Peut-être que ce sera le cas avec Paul Eymard. J’ai hâte de voir N'Guessan et Eymard jouer avec l'équipe. Ils sont avec nous depuis un bon moment. Maintenant, c'est le moment de se montrer pour eux, » explique Horneland avant de donner un autre nom.

« Celui qui a peut-être davantage de chances de débuter, c'est Maedine Makhloufi qui est la meilleure option pour nous. Il s'est entraîné avec nous toute la semaine. C'est un joueur que j'apprécie dans son rôle de latéral gauche, » a déclaré l'entraîneur stéphanois en conférence de presse. Avec une équipe remaniée, Saint-Etienne tentera de ne pas tomber dans le piège du petit poucet. La coupe de France est une occasion de déclencher une nouvelle dynamique en pour les Verts.