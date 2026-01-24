ICONSPORT_283227_0070

L2 : Nouvelle désillusion pour l'ASSE à Reims

20e journée de Ligue 2 :
Reims-ASSE 1-0
Dans le choc des relégués de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne voulait frapper un grand coup à Reims. Un succès lui permettait de prendre la 2e place au Red Star. Un peu au-dessus de son adversaire dans le match, les Verts croyaient prendre le dessus avec le carton rouge du Rémois Ange Tia (55e). Cependant, les Champenois allaient chercher la victoire 1-0 sur un but d'Hafiz Ibrahim (71e). Les 3 points glanés offrent la 3e place de Ligue 2 à Reims (35 points) au détriment de l'ASSE désormais 4e (34 points). Les Verts perdront encore une place lundi après le match entre Le Mans (6e) et Dunkerque (5e).

Ligue 2

24 janvier 2026 à 20:00
Reims
Ibrahim70'
1
0
Match terminé
Saint-Étienne
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Gbane
ReimsReims
SORT
K. Nakamura
ReimsReims
Remplacement
88
ENTRE
I. Miladinović
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
F. Tardieu
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
88
ENTRE
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
N. El Jamali
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
84
ENTRE
H. Sekine
ReimsReims
SORT
T. Diarra
ReimsReims
Voir Les Détails Complets Du Match
0
