ICONSPORT_363737_0034

ASSE : Des joueurs en tongs, ça fait scandale

ASSE20 avr. , 9:00
parClaude Dautel
0
L'ASSE est toujours en bonne position pour remonter en Ligue 1, mais le comportement des Verts samedi lors de la défaite à Bastia a agacé beaucoup de monde.
Bercés par le doux ronron d'une supposée finale à venir contre Troyes dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera archi-comble, les joueurs stéphanois se sont endormis en Corse et le réveil a été brutal, puisque les Verts sont tombés chez le dernier. L'heure n'est pas à la panique, mais la rencontre face à l'ESTAC prend désormais une autre signification puisque Le Mans est revenu à hauteur de l'AS Saint-Étienne au classement. Dans Le Progrès, Patrick Guillou estime que les joueurs de Philippe Montanier n'ont pas eu un comportement à la hauteur de l'enjeu et ont pris ce déplacement à Bastia à la légère. Le consultant de Beinsports, et ancien joueur des Verts, espère que cela sera un avertissement sans frais pour l'ASSE qui se voyait déjà en Ligue 1 et pourquoi pas champion de France de Ligue 2.

L'ASSE a tourné à vide en Corse

L'ancien défenseur met donc un tacle glissé à son équipe de coeur. « La revenance d’une pauvreté dans le jeu reprend aux narines. Pourtant, les Verts avaient juré, craché qu’on ne les y reprendrait plus avec le nouveau coach. Même un match synonyme de « lutte des classes ». Pour confirmer cet élan, le début de rencontre fut tonitruant, presque rassurant… rapidement empoisonné par la perte de balle de Cardona. Ensuite, tout s’est délité. Chaque action semblait avoir été générée par un logiciel malveillant. La suffisance et l’abus de confiance étaient presque devenus une tactique, fait remarquer Patrick Guillou, qui estime que Stassin et ses coéquipiers n’ont pas du tout mis les ingrédients qu’il fallait. L’AS Saint-Étienne a offert un tricot sans manches : joli à voir de loin, mais inutile pour affronter le vent de face. Une équipe qui tourne à vide, synonyme d’impuissance et d’un état d’esprit défaillant dans l’adversité. Trop tendres à l’extérieur, les Verts se sont planté une belle écharde dans les pieds. Normal quand on se déplace en tongs. »
Il ne reste plus à Philippe Montanier que de corriger tout cela, cette défaite à Bastia étant peut-être le coup de pied aux fesses qui manquait aux joueurs stéphanois à l'entame d'un sprint final dont personne n'imagine encore qu'il pourrait très mal tourner pour l'AS Saint-Etienne. On aura la réponse samedi prochain au coup de sifflet final d'un ASSE-Troyes succulent.
Articles Recommandés
ICONSPORT_364724_1124
PSG

IRM pour Vitinha, le PSG retient son souffle

McCourt OM
OM

OM : McCourt exige 100 ME, 3 stars sacrifiées

Moreira la nouvelle star de l'OL
OL

OL : Moreira marche sur le PSG, ses notes sont explosives

L'entraîneur du PSG prend la Ligue 1 de haut
PSG

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

Fil Info

20 avr. , 9:20
IRM pour Vitinha, le PSG retient son souffle
20 avr. , 8:40
OM : McCourt exige 100 ME, 3 stars sacrifiées
20 avr. , 8:20
OL : Moreira marche sur le PSG, ses notes sont explosives
20 avr. , 8:00
Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale
20 avr. , 7:00
TV : PSG - Nantes, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
20 avr. , 00:00
CdF : Programme TV et résultats des demi-finales
19 avr. , 22:58
PSG : Zabarnyi c’est fini, le sketch a assez duré
19 avr. , 22:44
L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium
19 avr. , 22:41
Serie A : Les anciens de L1 font gagner la Juventus

Derniers commentaires

L1 : L’OL corrige le PSG et remonte sur le podium

Toute la question est de savoir si Sulc et Tolisso seront opérationnel poir les derniers matchs en revanche pour Fofana et Nuahma c'est sur que c'est quasi mort d'ailleurs Nuahma c'est silence radio sur son état.

OM : McCourt exige 100 ME, 3 stars sacrifiées

blablablabla

PSG : Zabarnyi c’est fini, le sketch a assez duré

le meme genre de faute de l Om sur l OL tu veux dire? mais là mouais. ça ne se siffle pas hein

OM : Habib Beye débarqué d'urgence pour sauver Marseille ?

sauf qu il a entièrement raison.

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

c est quoi des yens? un dialecte de ton quartier?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

Loading