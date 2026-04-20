ASSE : Des joueurs en tongs, ça fait scandale

L'ASSE est toujours en bonne position pour remonter en Ligue 1, mais le comportement des Verts samedi lors de la défaite à Bastia a agacé beaucoup de monde.

Le Progrès, Patrick Guillou estime que les joueurs de Philippe Montanier n'ont pas eu un comportement à la hauteur de l'enjeu et ont pris ce déplacement à Bastia à la légère. Le consultant de Beinsports, et ancien joueur des Verts, espère que cela sera un avertissement sans frais pour l'ASSE qui se voyait déjà en Ligue 1 et pourquoi pas champion de France de Bercés par le doux ronron d'une supposée finale à venir contre Troyes dans un stade Geoffroy-Guichard qui sera archi-comble, les joueurs stéphanois se sont endormis en Corse et le réveil a été brutal, puisque les Verts sont tombés chez le dernier. L'heure n'est pas à la panique, mais la rencontre face à l'ESTAC prend désormais une autre signification puisque Le Mans est revenu à hauteur de l'AS Saint-Étienne au classement. Dans, Patrick Guillou estime que les joueurs de Philippe Montanier n'ont pas eu un comportement à la hauteur de l'enjeu et ont pris ce déplacement à Bastia à la légère. Le consultant de Beinsports, et ancien joueur des Verts, espère que cela sera un avertissement sans frais pour l'ASSE qui se voyait déjà en Ligue 1 et pourquoi pas champion de France de Ligue 2

L'ASSE a tourné à vide en Corse

L'ancien défenseur met donc un tacle glissé à son équipe de coeur. « La revenance d’une pauvreté dans le jeu reprend aux narines. Pourtant, les Verts avaient juré, craché qu’on ne les y reprendrait plus avec le nouveau coach. Même un match synonyme de « lutte des classes ». Pour confirmer cet élan, le début de rencontre fut tonitruant, presque rassurant… rapidement empoisonné par la perte de balle de Cardona. Ensuite, tout s’est délité. Chaque action semblait avoir été générée par un logiciel malveillant. La suffisance et l’abus de confiance étaient presque devenus une tactique, fait remarquer Patrick Guillou, qui estime que Stassin et ses coéquipiers n’ont pas du tout mis les ingrédients qu’il fallait. L’AS Saint-Étienne a offert un tricot sans manches : joli à voir de loin, mais inutile pour affronter le vent de face. Une équipe qui tourne à vide, synonyme d’impuissance et d’un état d’esprit défaillant dans l’adversité. Trop tendres à l’extérieur, les Verts se sont planté une belle écharde dans les pieds. Normal quand on se déplace en tongs. »

Il ne reste plus à Philippe Montanier que de corriger tout cela, cette défaite à Bastia étant peut-être le coup de pied aux fesses qui manquait aux joueurs stéphanois à l'entame d'un sprint final dont personne n'imagine encore qu'il pourrait très mal tourner pour l'AS Saint-Etienne. On aura la réponse samedi prochain au coup de sifflet final d'un ASSE-Troyes succulent.