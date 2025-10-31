ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts

C’est le très beau match de cette 13e journée de Ligue 2. Ce samedi, le Red Star accueillera Saint-Etienne, et le vainqueur de cette rencontre sera assuré d’être deuxième.

Un rendez-vous à Paris généralement très suivi par les supporters de l’ASSE, qu’ils viennent du Forez ou de partout en France. Mais en raison des travaux éternels du Stade Bauer, le club stéphanois a annoncé l’annulation totale du déplacement de ses supporters. Le parcage pouvant accueillir les fans visiteurs restera donc fermé. Il faut dire que cet espace ne pouvait contenir que 236 places, ce qui obligeait les associations à faire des choix triés sur le volet entre ses membres. 800 demandes pour ce déplacement avaient déjà été effectuées.

Déplacement annulé mais quand même interdit

« Face à une très forte demande et après concertation, les groupes de supporters stéphanois ont décidé de ne pas effectuer ce déplacement », a expliqué l’ASSE, qui assure qu’aucun billet ne sera vendu pour rejoindre le parcage visiteur. Une grosse déception pour les supporters stéphanois, qui ne seront de toute façon pas les bienvenus à Saint Ouen. Le Préfet de Seine-Saint-Denis a émis une interdiction de présence de toutes les personnes se prévalant supporters de Saint-Etienne pour ce samedi 1er novembre. Car même si le déplacement est autorisé, les Verts attirent toujours de nombreux sympathisants qui seront inévitablement dans les travées de Bauer pour ce choc.