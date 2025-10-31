ICONSPORT_275392_0037

ASSE : Déplacement annulé et interdit, double peine pour les Verts

ASSE31 oct. , 11:20
parGuillaume Conte
0
C’est le très beau match de cette 13e journée de Ligue 2. Ce samedi, le Red Star accueillera Saint-Etienne, et le vainqueur de cette rencontre sera assuré d’être deuxième.
Un rendez-vous à Paris généralement très suivi par les supporters de l’ASSE, qu’ils viennent du Forez ou de partout en France. Mais en raison des travaux éternels du Stade Bauer, le club stéphanois a annoncé l’annulation totale du déplacement de ses supporters. Le parcage pouvant accueillir les fans visiteurs restera donc fermé. Il faut dire que cet espace ne pouvait contenir que 236 places, ce qui obligeait les associations à faire des choix triés sur le volet entre ses membres. 800 demandes pour ce déplacement avaient déjà été effectuées. 

Déplacement annulé mais quand même interdit

« Face à une très forte demande et après concertation, les groupes de supporters stéphanois ont décidé de ne pas effectuer ce déplacement », a expliqué l’ASSE, qui assure qu’aucun billet ne sera vendu pour rejoindre le parcage visiteur. Une grosse déception pour les supporters stéphanois, qui ne seront de toute façon pas les bienvenus à Saint Ouen. Le Préfet de Seine-Saint-Denis a émis une interdiction de présence de toutes les personnes se prévalant supporters de Saint-Etienne pour ce samedi 1er novembre. Car même si le déplacement est autorisé, les Verts attirent toujours de nombreux sympathisants qui seront inévitablement dans les travées de Bauer pour ce choc. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273168_0061
Monaco

Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !

Sidiki Chérif
OM

L’OM a créé un monstre au mercato

ICONSPORT_257824_0248
OL

L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick

ICONSPORT_274378_0124
ASSE

Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée

Fil Info

14:00
Monaco : Pogba s'est blessé à l'entraînement !
14:00
L’OM a créé un monstre au mercato
13:40
L'OL répond officiellement à la rumeur Endrick
13:20
Le Paris FC va faire un gros achat, l'ASSE est concernée
13:00
L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée
12:40
OM : Marseille copie l'OL et recrute au Real Madrid
12:20
20 millions d’euros, l’OL se fait avoir en Turquie
12:00
PSG : Khvicha Kvaratskhelia salement accusé par L’Equipe
11:40
Liverpool : Arne Slot a trois GROS matchs pour sauver sa peau

Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading