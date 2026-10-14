ASSE : Ça s'aggrave brutalement pour Larsonneur

ASSE : Ça s'aggrave brutalement pour Larsonneur

ASSE
parJérôme Capton
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Sorti sur blessure lors de la victoire de l'ASSE contre Rodez, Gautier Larsonneur suscite de plus en plus d'inquiétude du côté des Verts. Le gardien de but stéphanois pourrait céder sa place plus longtemps que Ian Cathro ne le pensait.
Sportivement, tout va bien pour l'AS Saint-Etienne, qui occupe la tête du classement de Ligue 2 depuis le début de la saison. Mais, avant un premier choc au sommet, puisque l'ASSE se déplace samedi chez son dauphin, le Red Star, une première nouvelle a terni l'ambiance à l'Etrat. Gautier Larsonneur, qui a été contraint d'abandonner ses coéquipiers en toute fin de match (88e) samedi dernier contre Rodez suite à un contact avec un de ses coéquipiers, est très probablement forfait pour le match du week-end. Selon Peuple Vert, Mamour Ndiaye, le gardien sénégalais de 20 ans arrivé en juillet dernier chez les Verts connaîtra sa première titularisation contre le Red Star dans une rencontre qui vaut cher. Un rendez-vous qui pourrait ne pas être le seul pour la doublure de Gautier Larsonneur.

Larsonneur plus sérieusement blessé que prévu

Car le média spécialisé précise que le portier titulaire de l'AS Saint-Etienne est plus sérieusement blessé que cela avait été dit le week-end passé. « La durée de l’absence de Gautier Larsonneur constitue désormais la principale interrogation dans le Forez. Selon nos informations, la crainte de voir le gardien stéphanois éloigné des terrains pendant plusieurs semaines est bien réelle », précise Sylvain Gras. Et cela arrive à un tournant de la saison pour l'ASSE, puisque le déplacement au Red Star sera suivi par un match entre les deux clubs historiques de la Ligue 2 à savoir l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes. En effet, les Canaris viendront à Geoffroy-Guichard le samedi 24 octobre, ce qui ne laisse que 10 jours au staff médical de l'ASSE pour remettre Gautier Larsonneur sur ses jambes.
Pour le gardien de but de 29 ans, cette absence est d'autant plus dure que ses performances sont régulièrement remises en cause par une partie des supporters stéphanois depuis plusieurs mois. Si Mamour Ndiaye fait un gros match contre le Red Star, l'avenir de Gautier Larsonneur chez les Verts pourrait même s'assombrir durablement.
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Et si Cherki marque un retourné suivi d'une tête plongeante, c'est encore x4

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Alors oui... Mais non. Tu as plusieurs modèles : 1) Celui que tu évoques: équilibre dépenses / recettes. C'est la base pour beaucoup d'entreprises "normales" et pour beaucoup de clubs 2) Celui de l'investissement massif pour rentabilité ou retour sur investissement. Tu retrouves ça dans la plus part des start UP ou dans la Silicon Valley. Tu n'as pas d'équilibre. Tu espères le trouver par la suite ou revendre ton actif créé pour que le suivant trouve la rentabilité. Ce système te permet de rattraper ton retard rapidement face aux gros car si tu devais le rattraper par les seuls résultats positifs, aucun petit ne pourrait rattraper un jour les gros avant 50 ans. C'est le modèle PSG qui a d'ailleurs très bien marché: actif élevé, image de marque au top, sportif au top ⭐⭐ et proche de l'équilibre budgétaire. C'est un modèle risqué, l'OM avec le champion project s'est d'ailleurs craché sur celui-ci et revient au choix 1) Dans le monde des entreprises comme du foot il n'y a pas qu'un modèle pour réussir et c'est tant mieux car sinon pas de changement, pas de progrès et pas d'innovation à moins d'attendre très longtemps

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Patience... le coup de tonnerre viendra pour le PSG. Ce n'est qu'une question de temps. ^^

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

"En France, pour satisfaire la DNCG, il n’est pas obligatoire de compenser les dépenses avec des recettes générées par l’exploitation du club." Voilà justement le problème de fond. Un club DEVRAIT compenser ses dépenses AVEC ses recettes, c'est du bon sens, c'est la base d'une compétition saine, de l'esprit sportif. Considérer le foot comme du business nous a conduit a ce genre de dérive et y'a des êtres humains qui arrivent encore à se persuader du contraire, je me demande bien pourquoi. Ah bah non, on sait tous pourquoi en fait.

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Oh mon pauvre chou, tu dois être tellement triste toi qui rêvais de voir le PSG sanctionné pour on ne sait quoi... Ce sont les même règles pour le PSG, Lyon ou l'OM... Rage rage rage 🤣😂🤣 Le PSG est tranquille au niveau français et européen: ⭐⭐

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