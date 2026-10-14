ASSE : Ça s'aggrave brutalement pour Larsonneur

Sorti sur blessure lors de la victoire de l'ASSE contre Rodez, Gautier Larsonneur suscite de plus en plus d'inquiétude du côté des Verts. Le gardien de but stéphanois pourrait céder sa place plus longtemps que Ian Cathro ne le pensait.

Peuple Vert, Mamour Ndiaye, le gardien sénégalais de 20 ans arrivé en juillet dernier chez les Verts connaîtra sa première titularisation contre le Red Star dans une rencontre qui vaut cher. Un rendez-vous qui pourrait ne pas être le seul pour la doublure de Gautier Larsonneur. Sportivement, tout va bien pour l'AS Saint-Etienne, qui occupe la tête du classement de Ligue 2 depuis le début de la saison. Mais, avant un premier choc au sommet, puisque l'ASSE se déplace samedi chez son dauphin, le Red Star, une première nouvelle a terni l'ambiance à l'Etrat. Gautier Larsonneur, qui a été contraint d'abandonner ses coéquipiers en toute fin de match (88e) samedi dernier contre Rodez suite à un contact avec un de ses coéquipiers, est très probablement forfait pour le match du week-end. Selon, Mamour Ndiaye, le gardien sénégalais de 20 ans arrivé en juillet dernier chez les Verts connaîtra sa première titularisation contre le Red Star dans une rencontre qui vaut cher. Un rendez-vous qui pourrait ne pas être le seul pour la doublure de Gautier Larsonneur.

Larsonneur plus sérieusement blessé que prévu

Car le média spécialisé précise que le portier titulaire de l'AS Saint-Etienne est plus sérieusement blessé que cela avait été dit le week-end passé. « La durée de l’absence de Gautier Larsonneur constitue désormais la principale interrogation dans le Forez. Selon nos informations, la crainte de voir le gardien stéphanois éloigné des terrains pendant plusieurs semaines est bien réelle », précise Sylvain Gras. Et cela arrive à un tournant de la saison pour l'ASSE, puisque le déplacement au Red Star sera suivi par un match entre les deux clubs historiques de la Ligue 2 à savoir l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes. En effet, les Canaris viendront à Geoffroy-Guichard le samedi 24 octobre, ce qui ne laisse que 10 jours au staff médical de l'ASSE pour remettre Gautier Larsonneur sur ses jambes.

Pour le gardien de but de 29 ans, cette absence est d'autant plus dure que ses performances sont régulièrement remises en cause par une partie des supporters stéphanois depuis plusieurs mois. Si Mamour Ndiaye fait un gros match contre le Red Star, l'avenir de Gautier Larsonneur chez les Verts pourrait même s'assombrir durablement.