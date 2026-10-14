ASSE : Ça s'aggrave brutalement pour Larsonneur

Et si Cherki marque un retourné suivi d'une tête plongeante, c'est encore x4
Alors oui... Mais non. Tu as plusieurs modèles : 1) Celui que tu évoques: équilibre dépenses / recettes. C'est la base pour beaucoup d'entreprises "normales" et pour beaucoup de clubs 2) Celui de l'investissement massif pour rentabilité ou retour sur investissement. Tu retrouves ça dans la plus part des start UP ou dans la Silicon Valley. Tu n'as pas d'équilibre. Tu espères le trouver par la suite ou revendre ton actif créé pour que le suivant trouve la rentabilité. Ce système te permet de rattraper ton retard rapidement face aux gros car si tu devais le rattraper par les seuls résultats positifs, aucun petit ne pourrait rattraper un jour les gros avant 50 ans. C'est le modèle PSG qui a d'ailleurs très bien marché: actif élevé, image de marque au top, sportif au top ⭐⭐ et proche de l'équilibre budgétaire. C'est un modèle risqué, l'OM avec le champion project s'est d'ailleurs craché sur celui-ci et revient au choix 1) Dans le monde des entreprises comme du foot il n'y a pas qu'un modèle pour réussir et c'est tant mieux car sinon pas de changement, pas de progrès et pas d'innovation à moins d'attendre très longtemps
Patience... le coup de tonnerre viendra pour le PSG. Ce n'est qu'une question de temps. ^^
"En France, pour satisfaire la DNCG, il n’est pas obligatoire de compenser les dépenses avec des recettes générées par l’exploitation du club." Voilà justement le problème de fond. Un club DEVRAIT compenser ses dépenses AVEC ses recettes, c'est du bon sens, c'est la base d'une compétition saine, de l'esprit sportif. Considérer le foot comme du business nous a conduit a ce genre de dérive et y'a des êtres humains qui arrivent encore à se persuader du contraire, je me demande bien pourquoi. Ah bah non, on sait tous pourquoi en fait.
Oh mon pauvre chou, tu dois être tellement triste toi qui rêvais de voir le PSG sanctionné pour on ne sait quoi... Ce sont les même règles pour le PSG, Lyon ou l'OM... Rage rage rage 🤣😂🤣 Le PSG est tranquille au niveau français et européen: ⭐⭐
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|6
|4
|2
|0
|10
|5
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|6
|4
|1
|1
|12
|10
|2
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|6
|3
|2
|1
|8
|4
|4
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|8
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|12
|9
|3
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|6
|0
|8
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|12
|-1
|7
|6
|2
|1
|3
|7
|10
|-3
|6
|6
|2
|0
|4
|9
|8
|1
|6
|6
|1
|3
|2
|10
|12
|-2
|6
|6
|1
|3
|2
|9
|11
|-2
|6
|6
|2
|0
|4
|8
|16
|-8
|4
|6
|1
|1
|4
|4
|13
|-9
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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