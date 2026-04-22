Bafé Gomis
Bafé Gomis sera là pour ASSE-Troyes

ASSE : Bafé Gomis donne le titre à Troyes

ASSE22 avr. , 14:00
parClaude Dautel
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Ce samedi, l'ASSE recevra Troyes, un choc entre les deux premières équipes au classement de Ligue 2. Pour Bafé Gomis, qui sera présent à Geoffroy-Guichard, l'ESTAC mérite de finir premier.
Le Chaudron sera archi-comble samedi pour cette rencontre au sommet, même si finalement la défaite de l'AS Saint-Étienne à Bastia a privé les heureux détenteurs d'un ticket pour ce match d'une vraie finale pour l'accession en Ligue 1 et le titre de champion de France de Ligue 2. Passé par les deux clubs, Bafé Gomis, dont le nom a circulé ces derniers jours pour prendre un poste de directeur sportif à Troyes, pense que malgré son amour pour les Verts, il pense que c'est l'ESTAC qui finira champion de France de Ligue 1. Se confiant dans les colonnes de l'Est Eclair, le journal régional aubois, l'ancien attaquant donne les raisons de son choix, même s'il précise qu'il sera supporter de l'ASSE samedi prochain. En tout cas, Bafé Gomis s'attend à un très beau match.

L'ASSE dauphine de Troyes, la Panthère a tranché

Pour l'ancien buteur chouchou de Geoffroy-Guichard, ces deux équipes méritent de remonter en Ligue 1. « J’ai quitté Saint-Étienne pour rejoindre l’Estac, puis je suis reparti. Ça va être difficile pour moi, des tribunes, pour célébrer un but. J’espère que vous me comprenez ! (il rigole) Je pense que, sur l’ensemble de la saison, ce sont les deux équipes qui ont mérité de remonter en Ligue 1. Après, pour être sincère, Troyes mérite d’être champion. Ils ont fait ça avec les moyens du bord, alors que Saint-Étienne a gardé l’équilibre et l’ossature de son équipe de Ligue 1. Troyes a révélé des joueurs, recruté malin, fait confiance au centre de formation… C’est aussi l’équipe qui a été le plus souvent à la première place. En tout cas, j’espère voir un très bon match », a prévenu un Bafé Gomis, qui s'attend à une ambiance colossale dans le Chaudron, car les Verts n'ont plus vraiment le droit à l'erreur.
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enfonce toi xDDDDD

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Vous avez surtout gagné la Champions League avec le chéquier de Nasser.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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2530510152539-14
17
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18
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