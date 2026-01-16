Un transfert à 66 ME, Rennes ne va pas tenir

ICONSPORT_282084_0135
Du haut de ses 20 ans seulement, Jérémy Jacquet est déjà devenu un taulier du Stade Rennais. Le défenseur central français séduit au-delà de la Bretagne. Chelsea et le Bayern Munich veulent le recruter cet hiver, y compris pour un prix XXL.
Il y a un an, Jérémy Jacquet arpentait les terrains de Ligue 2 sous le maillot de Clermont et il était un inconnu pour les grands clubs européens. Rennes mettait fin à son prêt en Auvergne dans la foulée et le rapatriait en Bretagne pour assurer son maintien. Depuis, les recruteurs ne jurent que par lui. Solide et mature pour son âge (20 ans), le défenseur central français ne quitte jamais le onze rennais cette saison (sauf suspension). Jacquet est appelé à faire une grande carrière dans un avenir proche. Reste à savoir quand il quittera la Ligue 1.

Chelsea prêt à offrir le jackpot pour Jacquet

Le départ pourrait survenir dès cet hiver. En effet, le Bayern Munich et Chelsea entendent recruter le jeune français au plus vite. Les Blues ont besoin d'un vrai renfort en défense après la grave blessure de Levi Colwill l'été dernier. Comme le relate le site Chelsea News notamment, Jérémy Jacquet risque de coûter 66 millions d'euros au mercato hivernal. Une somme énorme de la part de Rennes qui a deux explications : dissuader les candidats pour janvier et atteindre le prix de vente de Jérémy Doku par le passé.
L'ailier belge avait été vendu plus de 60 millions d'euros à Manchester City en 2023. Très dépensier au mercato, Chelsea n'est pas effrayé par ce prix et prépare une offre en ce sens. Les Londoniens ne doivent pas réfléchir trop longtemps avec le Bayern à l'affût. Surpuissant cette saison, le leader de Bundesliga a de nombreux atouts et peut faire de Jérémy Jacquet son patron de la défense pendant près d'une décennie.

Loading