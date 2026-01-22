ICONSPORT_260406_0422

Transfert à 65 ME, Habib Beye est stupéfait

Rennes22 janv. , 22:30
parQuentin Mallet
0
En conférence de presse d'avant-match, Habib Beye a réaffirmé son désir de conserver Jérémy Jacquet jusqu'à la fin de la saison, tout en indiquant être bluffé par le calme et la sérénité dont il fait preuve, au beau milieu d'une bataille entre Rennes et Chelsea.
Le dossier Jérémy Jacquet est sans aucun doute le feuilleton à suivre de ce mercato hivernal en Ligue 1. Le jeune défenseur central du Stade Rennais, formé au club, a réalisé une telle première moitié de saison qu'il a tapé dans l'oeil de Chelsea. Désireux de renforcer leur arrière-garde, les Blues ont fait de lui leur priorité absolue et sont prêts à poser une somme colossale pour le recruter. Une offre à 45 ME aurait été effectuée, mais Rennes n'envisagera un transfert que pour 65 ME.
En attendant que les deux clubs trouvent un accord définitif sur le montant du transfert, Jérémy Jacquet attend sagement que les choses évoluent. En prime, il ne montre aucun signe d'énervement ou d'instabilité qui pourrait nuire au groupe, a révélé Habib Beye en conférence de presse.

Jérémy Jacquet bluffe Habib Beye

En marge de la réception de Lorient ce samedi 24 janvier, Habib Beye a pris le temps d'évoquer devant les journalistes la sérénité et le calme absolus de Jérémy Jacquet, pourtant au coeur d'un potentiel transfert vers l'un des plus gros clubs au monde. « Je suis bluffé de voir le calme avec lequel il gère cette situation. J’ai senti un garçon très focus sur ce qu’il vit actuellement », a commencé l'entraineur du Stade Rennais, avant de rappeler qu'il n'est pas maître du mercato de son club.
« Le marché, ce n’est pas moi qui le contrôle ! Il y a une réalité économique et je n’aurai pas toujours mon mot à dire. Ce que j’ai dit, c’est que quand on est une équipe comme le Stade Rennais et qu’on a des ambitions élevées, en tant que coach, je veux garder mes meilleurs éléments et avoir l’équipe la plus forte possible. Jérémy fait partie de ces joueurs-là. Ce que je vous dis ici, je le dis à mes dirigeants, mais en n’étant pas dans une logique de coup de pression du tout ! On a été très clairs par rapport à la situation de Jérémy, lui est stable, et c’est ça le plus important pour nous. Après, il reste quelques jours sur ce mercato, il peut se passer plein de choses, il faut que ça soit le plus calme possible pour nous, et ça sera tant mieux », a conclu le coach rennais. En attendant la suite, Jacquet sait d'avance qu'un avenir radieux l'attend. A Chelsea, ou ailleurs.
J. Jacquet

J. Jacquet

FranceFrance Âge 20 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs16
Buts0
Passes décisives0
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge1
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

