Samba après la victoire face au PSG : « On est dans la mer… »

Le gardien du Stade Rennais a fait un match XXL ce vendredi soir. Une revanche personnelle qui oblige le club breton à être performant désormais.

Pour sa première sans Habib Beye sur le banc de touche cette saison, le Stade Rennais a réalisé un match quasiment jamais vu au Roazhon Park. Malgré la nette domination du PSG , les Bretons ont tenu pour faire preuve d’un réalisme à toute épreuve et s’imposer 3-1. Même le retour des Parisiens à 2-1 n’a pas perturbé l’enthousiasme des « Rouge et Noir ». Plusieurs joueurs malmenés par le technicien franco-sénégalais sont revenus sur le devant de la scène.

Un Brice Samba totalement injouable s’est mis en valeur avec des parades folles, une vigilance de tous les instants, et un jeu au pied parfait. Bien loin des performances de l’ancien du RC Lens jusqu’à présent. Le portier international assume totalement prendre une belle revanche sur le cours des choses, même s’il tient à soulier qu’il va désormais falloir faire ça à chaque match.

« C'est une petite revanche personnelle, par rapport à la semaine dernière et des choses qui ne se sont pas bien passées. C'est le passé, la meilleure réponse, c'est sur le terrain, et je suis très fier de ce qu'on a fait en équipe. On connaît la qualité de cette équipe de Paris, en plus, ils sont venus avec leur équipe type, donc je pense qu'ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c'est bien pour la suite. Tout le monde s'est arraché ce soir, quand on est comme ça, on est très difficiles à battre. On le savait, mais on avait du mal à le répéter souvent. Maintenant, on est dans la merde, car on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir », a prévenu un Brice Samba qui sait que Rennes peut aller chercher une place européenne avec ce niveau.