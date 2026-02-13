Paulo Fonseca prépare des surprises pour OL-Nice

L'OL va tenter d'enchainer une 13e victoire consécutive ce dimanche face à Nice. Un match plus compliqué qu'il n'y parait pour Paulo Fonseca, dont l'effectif est encore loin d'être au complet.

Entre une équipe en forme et une autre qui ne cesse de chuter, le match entre l’OL et Nice de dimanche s’annonce déséquilibré. Toutefois, ce ne serait pas la première fois que les Lyonnais perdent des points contre des équipes mal classées, en démontre le mauvais résultat au match aller à l’Allianz Riviera, ou contre Auxerre par exemple. Rien n’est donc gagné d’avance, surtout que Paulo Fonseca déplore le forfait d’Afonso Moreira, le turbulent ailier qui a rendu bien des services ces derniers mois à l’OL. Il a aussi des manques en défense, avec Tagliafico et Kluivert, mais l'animation offensive l'interpelle.

Yaremchuk titulaire, c'est envisagé par l'OL

En manque de joueurs pour animer les couloirs, l’entraîneur portugais a prévenu qu’il avait travaillé cette semaine pour trouver une solution. Surtout que Malick Fofana et Ernest Nuamah ne sont pas encore aptes, et devraient revenir pas avant le mois de mars. Différents schémas sont à l’étude, mais la réponse ne pourra être donnée que dimanche au stade.

« Je dois trouver des solutions. En ce moment, on manque de joueurs de côté et je dois trouver des solutions pour être une équipe offensive. Nous avons différentes options. Aujourd’hui, on a travaillé une de ces solutions, mais je pense que nous avons une équipe prête pour le match », a livré l’entraîneur de l’OL, pour qui la titularisation de Roman Yaremchuk est une possibilité, surtout qu'Endrick sera suspendu pour cette rencontre après son expulsion à Nantes.

Les choix ne sont pas si nombreux pour un Paulo Fonseca qui espère avoir un effectif proche du complet pour le mois de mars, quand les matchs vont s’enchainer et qu’il sera l’heure de savoir ce que l’OL a dans le vente pour cette saison.