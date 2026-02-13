L1 : Le PSG piégé à Rennes !

22e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Buts : Al Tamari (34e), Lepaul (69e), Embolo (81e) pour Rennes ; Dembélé (71e) pour le PSG

Pour la première sans Habib Beye, Rennes s'est offert le Paris Saint-Germain. Un beau succès 3-1 acquis au courage face à une équipe parisienne maladroite.

La semaine écoulée s'est passée dans le chaos à Rennes avec le départ d'Habib Beye. Vainqueur de l'OM 5-0, le PSG devait logiquement croquer les Bretons. Le début de match donnait un scénario bien différent. Les Rennais n'étaient pas apeurés mais entreprenants. Lepaul trouvait le poteau de Safonov (6e). Paris répondait avec un contre éclair mais Doué butait sur Samba (12e). Le PSG avait le ballon mais les occasions étaient bien réparties. Rennes prenait même les devants sur un superbe raid d'Al Tamari.

Après la pause, les Parisiens accentuaient la pression. Samba réalisait des miracles devant les attaquants du PSG. Ceux-ci étaient quand même maladroits, à l'image d'un Doué qui dévissait en pleine surface. Rennes assommait le champion d'Europe avec une tête gagnante de Lepaul sur corner. Les hommes de Luis Enrique réagissaient dans la foulée avec un but de Dembélé. Mais, ce match était pour les Bretons. Au terme d'une belle action collective, Blas offrait le troisième but à Embolo.

Avec ce succès, Rennes prend provisoirement la 5e place au détriment de Lille et relance son rêve d'Europe. Le PSG voit sa première place être menacée par Lens qui joue le Paris FC samedi soir.