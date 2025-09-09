Dogan Alemdar
Dogan Alemdar avec le Stade Rennais

Rennes vire encore deux joueurs

Rennes09 sept. , 21:00
parNathan Hanini
Après un mercato agité, le Stade Rennais va enregistrer deux nouveaux départs cette semaine. Le portier Dogan Alemdar et l’attaquant Bertug Yildirim vont quitter la Bretagne pour rejoindre la Turquie. Les deux joueurs sont barrés par la concurrence du côté de la formation d’Habib Beye.
Si le mercato français a fermé ses portes le 1er septembre dernier, des joueurs peuvent encore quitter l’hexagone en cette fin d’été. Certains pays n’ont pas encore fermé leur fenêtre des transferts, ce qui permet à certains clubs de Ligue 1 d'exfiltrer quelques indésirables. C’est le cas du Stade Rennais. Les Bretons vont vendre deux éléments en Turquie dans les prochains jours. La formation d’Habib Beye a enregistré 29 départs cet été. Un effectif complètement remodelé pour retrouver le haut de tableau en Ligue 1. Une information de Ouest-France confirmée par Le Parisien dévoile que Bertug Yildirim et Dogan Alemdar vont quitter le Stade Rennais pour signer du côté de la Turquie.

Direction la Turquie pour Yildirim et Alemdar

Les deux joueurs vont rejoindre le club de Göztepe en première division turque. Le club se situe à la troisième place après quatre journées de championnat. Le prix des deux transferts n’a pas fuité. Doublure de Brice Samba sur ce début de saison, Dogan Alemdar n’a pas réussi à s’imposer en Bretagne. Le portier de 22 ans est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Bretons. Arrivé en 2021 pour 3,5 millions d’euros en provenance de Kayserispor, l’international turc va regagner son pays après 23 rencontres sous le maillot rennais. De son côté Bertug Yildirim est barré par les récentes arrivées d’Esteban Lepaul et Breel Embolo. L’attaquant natif d’Istanbul n’a disputé que deux petites minutes depuis le début de saison. À 23 ans, Bertug Yildirim est arrivé à Rennes en 2023 contre 5,4 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2028 et reste sur un prêt mitigé à Getafe l’an passé. Habib Beye se sépare donc de deux éléments sur qui il ne compte pas.
Rennes

Rennes

Ligue 1 #9
N
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs3
V
Victoire1
M
Match nul1
D
Défaite1
Buts Marqués2
Buts Encaissés5

Matchs Récents

Tout afficher
31 août 2025 à 15:00
Ligue 1
Angers SCOAngers SCO
1
1
Match terminé
RennesRennes
24 août 2025 à 15:00
Ligue 1
LorientLorient
4
0
Match terminé
RennesRennes

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
L. Blas
10.

L. Blas

FRAFRA Âge 27 Attaquant
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Lepaul
9.

E. Lepaul

FRAFRA Âge 25 Attaquant
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_269776_0276
Equipe de France

Rabiot conspué au Parc des Princes

cdm 2026 programme et resultats des matchs de mardi iconsport 269307 0016 398547
Foot Europeen

CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi

ICONSPORT_269776_0269
Coupe du monde 2026

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

ICONSPORT 269776 0168
Equipe de France

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

Fil Info

23:16
Rabiot conspué au Parc des Princes
22:55
CdM 2026 : Programme et résultats des matchs de mardi
22:50
CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande
22:50
Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?
22:16
Cristiano Ronaldo égale un époustouflant record
22:00
Toute l'Europe s'arrache ce cador à 60ME
21:44
France : Kylian Mbappé marque et dépasse Thierry Henry
21:30
Le PSG file au Qatar pour tuer son calendrier
20:30
Le Barça SDF contre le PSG, l'inquiétude grandit

Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading